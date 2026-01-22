Пять причин, почему золото приближается к $5 000

Мировой рынок золота готовится к очередному историческому прорыву: спустя всего три месяца после преодоления «немыслимой» отметки в $4 000 за тройскую унцию, котировки вплотную приблизились к психологическому рубежу в $5 000. В среду фьючерсы на золото обновили максимум, закрывшись на уровне $4 831,80. Главными драйверами этого стремительного ралли, что принесло активу более $500 прибыли только за этот месяц, стали угрозы президента Трампа по поводу новых пошлин для Европы из-за «гренландского вопроса» и растущих опасений по поводу потери независимости Федеральной резервной системой США. В The Wall Street Journal назвали пять ключевых факторов, сейчас поддерживающих рост цен на золото. «Минфин» публикует перевод статьи.

Ставка против обесценивания валют

Инвесторы, озабоченные устойчивостью доллара США и других резервных валют, остаются самыми активными покупателями золота. Они рассматривают металл как средство сбережения, способного пережить экономические и политические потрясения.

В последние месяцы таких поводов стало больше. Трамп санкционировал военную операцию против Венесуэлы с целью свержения Николаса Мадуро, усилил давление на главу ФРС Джерома Пауэлла с требованием снизить ставки и снова пригрозил европейским союзникам тарифами.

На Уолл-Стрит эту стратегию называют «торгом против обесценения» — ставкой на то, что инфляция и рост государственного долга ослабят доверие к фиатным валютам. В начале 2025 года золото резко подорожало на фоне тарифной политики Трампа, приведшей к худшему первому полугодию для доллара за последние 50 лет. После августовского сигнала ФРС о готовности снижать ставки, несмотря на инфляцию выше цели, рост продолжился.

Дополнительное давление оказывали Европа и Япония, где высокая долговая нагрузка и мягкая экономическая политика усилили нервозность рынков. Во вторник распродажа японских облигаций привела к рекордной доходности долгосрочного госдолга.

«Ралли золота — это вопрос доверия. Пока доверие только пошатнулось. Если она будет потеряна, импульс роста сохранится надолго», — отметил стратег TD Securities Дэниел Гали.

Снижение процентных ставок

Политика ФРС по снижению ставок уменьшила доходность казначейских облигаций и наличных денег, сделав золото более привлекательным.

В 2022 году, когда ФРС начала агрессивно повышать ставки, сверхнадежные гособлигации вошли в число самых популярных инструментов. Объем средств в фондах денежного рынка вырос с $5,1 трлн в начале 2022 года до $7,7 трлн к концу прошлого года.

Теперь когда доходность снизилась и может упасть еще сильнее, если давление Белого дома усилится, привлекательность этих инструментов упадет. Низкая доходность безрисковых активов сокращает альтернативные издержки владения золотом, не приносящего процентного дохода, но имеющего значительный потенциал роста.

По оценке аналитиков Goldman Sachs, золотые ETF составляют всего 0,17% частных финансовых портфелей в США. Каждое увеличение этой доли всего на 0,01% — за счет притока средств, а не рост цен — способно поднять цену золота примерно на 1,4%.

Спрос со стороны центральных банков

Центральные банки, десятилетиями продававшие золото, в 2010 году стали чистыми покупателями, переосмыслив риски после глобального финансового кризиса. В 2022 году закупки резко ускорились.

Переломным моментом стали санкции против России после полномасштабного вторжения в Украину. Для стран с напряженными отношениями с Западом, включая Китай, золото стало альтернативой находящимся под риском замораживания долларовым активам.

Другие регуляторы, например, Национальный банк Польши, который во вторник одобрил очередную крупную покупку, используют золото для укрепления стабильности собственных валют.

«Центральные банки покупают золото не только из-за роста цен, но и из-за его роли в резервах», — объяснил Хуан Карлос Артигас из World Gold Council. По его словам, металл остается эффективным инструментом диверсификации и хеджирования.

Переоцененные акции

Фондовые рынки, как и золото, обновляют исторические максимумы — и это настораживает инвесторов. Один из ключевых индикаторов оценки — циклически скорректированное соотношение цены к прибыли — показывает, что за последние 100 лет акции были дороже всего один раз: накануне краха пузыря доткомов в 2000 году.

Основной источник риска — технологический сектор. Крупнейшие компании, такие как Nvidia, Tesla и Amazon способны определять динамику всего индекса S&P 500, независимо от поведения других бумаг.

Во вторник акции так называемой «Великолепной семерки» закрылись понижением, потеряв в совокупности $683 млрд и потянув S&P 500 вниз на 2,1%. При этом индекс малых компаний Russell 2000 снизился лишь на 1,2% и уже двенадцатый день выглядит лучше, чем широкий рынок — признак поиска альтернатив крупным технологическим акциям.

Инерция роста

Наконец, золото поддерживает свой импульс. Исторически ралли на рынке металла часто оказываются продолжительными. В пяти из шести случаев, когда фьючерсы на золото росли не менее чем на 20% в год, рост продолжался и в следующем году. Средний прирост в такие периоды превышал 15%, следует из данных аналитиков Citi.

Эта закономерность проявилась и в 2025 году: после роста на 27% в 2024 золото прибавило еще 65%, приблизившись к отметке $5 000 за тройскую унцию.