українська
22 января 2026, 14:27

Microsoft назвала профессии, наиболее подверженные влиянию ИИ

Исследователи Microsoft Research опубликовали исследование, посвященное применимости генеративного искусственного интеллекта к различным профессиям.

Исследователи Microsoft Research опубликовали исследование, посвященное применимости генеративного искусственного интеллекта к различным профессиям.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиКак проводилось исследованиеАвторы анализировали анонимизированные и очищенные с точки зрения конфиденциальности данные разговоров пользователей в США из Microsoft Bing Copilot (сейчас Microsoft Copilot), собранные в период с 1 января по 30 сентября 2024 года.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как проводилось исследование

Авторы анализировали анонимизированные и очищенные с точки зрения конфиденциальности данные разговоров пользователей в США из Microsoft Bing Copilot (сейчас Microsoft Copilot), собранные в период с 1 января по 30 сентября 2024 года. Ограничение выборки США было необходимо для сопоставимости с американской базой профессий и рабочих активностей O*NET.

Основной набор данных представлял собой равномерную выборку примерно из 100 тысяч диалогов, что, по словам авторов, обеспечивает репрезентативное представление о том, какие задачи пользователи выполняют с помощью массово доступного бесплатного генеративного ИИ-чатбота. Дополнительно использовался вспомогательный массив из еще 100 тысяч диалогов, отобранных среди разговоров, по которым пользователи оставили явную положительную или отрицательную оценку. Это позволило оценить, какие виды деятельности ИИ выполняет более или менее успешно с точки зрения пользовательской обратной связи.

Читайте также: Глава NVIDIA рассказал, какие профессии будут востребованы в эпоху ИИ

Авторы называют темпы внедрения ИИ «поразительно высокими», отмечая, что почти 40% американцев сообщают об использовании генеративного ИИ. Это, по их словам, опережает ранние этапы распространения персональных компьютеров и интернета.

Профессии, наиболее подверженные влиянию ИИ

Ключевой вывод исследования заключается в том, что ИИ в наибольшей степени применим в профессиях, связанных с информационной работой: созданием, обработкой, интерпретацией и передачей информации. Именно эти виды деятельности чаще всего встречаются в пользовательских запросах к Copilot и именно здесь ИИ демонстрирует наибольшую успешность выполнения задач, пишут авторы.

В число профессиональных групп с самым высоким показателем применимости ИИ вошли работники медиа и коммуникаций, специалисты по продажам услуг, офисные и административные служащие, работающие с информацией и документацией, специалисты по математике и анализу данных, преподаватели и научные работники, переводчики, журналисты, редакторы и авторы текстов, а также консультанты и специалисты по работе с клиентами.

На уровне конкретных профессий самые высокие показатели применимости ИИ зафиксированы, в частности, у переводчиков и устных переводчиков, писателей и авторов, историков, специалистов по обслуживанию клиентов, телемаркетологов, журналистов, технических писателей, PR-специалистов и дата-саентистов. Во всех этих случаях вклад ИИ связан прежде всего с работой с текстами, знаниями и коммуникацией.

Авторы подчеркивают, что почти все профессии с высокой применимостью ИИ состоят преимущественно из информационной работы, а сами ИИ-инструменты чаще всего выступают в роли консультанта, преподавателя или помощника, а не автономного исполнителя.

Профессии, менее подверженные влиянию ИИ

На противоположном конце спектра находятся профессии, где работа требует физического взаимодействия с объектами или людьми, ручного труда, управления техникой и механизмами, выполнения задач, которые сложно формализовать в виде текстовых или информационных операций.

К ним относятся, в частности, строительные специальности, работники клининга и ухода за территорией, сельскохозяйственные рабочие, операторы машин и оборудования, а также часть медицинского персонала, выполняющего физические процедуры. В этих профессиях ИИ, согласно данным исследования, пока играет лишь вспомогательную роль.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии

