Активы рф будут оставаться замороженными до конца войны — премьер-министр Бельгии

Российские активы будут оставаться замороженными до конца войны. Это означает, что, как это всегда было в истории, после заключения мирного соглашения эти активы будут обсуждаться на столе переговоров. Об этом во время выступления в Давосе отметил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, пишет BIoomberg.

Что говорит Бельгия

« Средства Ц Б россии — именно иммобилизованные, а не замороженные активы — в основном находятся в Бельгии. Нельзя просто взять и присвоить чужие деньги. Мы не находимся в состоянии войны с россией. Европа не находится в состоянии войны с россией.

Нельзя просто конфисковать деньги — это акт войны, и его не следует недооценивать. Такого никогда не происходило в истории. Даже во время Второй мировой войны иммобилизованные активы не конфисковывались.

Если это будет сделано сейчас, это станет первым подобным случаем в истории и повлечет за собой серьезные последствия", — отметил Вевер.

От отметил, что если бы все зависело от него, то он бы каждый евро этих денег использовал на репарации и на восстановление Украины.

«Позвольте мне быть предельно ясным по этому поводу. Если бы это зависело от меня, каждый евро этих денег был бы использован на репарации и на восстановление Украины. Я был бы очень опечален, если бы даже один евро вернулся в Москву», — отметил он.

Тем не менее, по словам Вевера, нужно уважать международно право.

«Мы должны уважать международно право. Решение будет принято в тот момент. До этого Европа будет финансировать военные усилия Украины — как и должно быть — потому что украинцы сражаются за всех нас», подытожил он.