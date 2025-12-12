Multi от Минфин
українська
12 декабря 2025, 20:28

Евросоюз принял решение о долгосрочной блокировке активов рф, которое поддержала и Бельгия

Лидеры ЕС обязались сохранять российские активы в нерабочем состоянии до тех пор, пока Россия не прекратит агрессивную войну против Украины и не компенсирует причиненный ущерб. Об этом в Twitter написал Антониу Кошта, председатель Европейского совета.

Лидеры ЕС обязались сохранять российские активы в нерабочем состоянии до тех пор, пока Россия не прекратит агрессивную войну против Украины и не компенсирует причиненный ущерб.

«Сегодня мы выполнили это обязательство. Следующий шаг: обеспечение финансовых потребностей Украины на 2026−2027 годы», сообщил Кошта.

Долгосрочную блокировку активов поддержала также Бельгия, главная противница использования этих средств, сообщает агенство Reuters.

Решение о дальнейшем использовании активов для финансирования Украины может быть принято уже на следующей неделе — на саммите ЕС, который пройдет 18−19 декабря. Речь идет о сумме примерно в €210 млрд, принадлежащих Банку россии и замороженных в Европе. Большая часть этих активов, €193 млрд, находится на счетах депозитария Euroclear, расположенного в Бельгии.

Принять решение о бессрочной заморозке этих средств Еврокомиссия решила для того, чтобы не согласовывать каждые полгода продление блокировки. Это решение позволит избежать сопротивление Венгрии и Словакии, которые выступали против финансирования помощи Украине за счет замороженных средтв рф.

Для сегодняшнего голосования Еврокомиссии на этой неделе пришлось активировать в применении к российским активам чрезвычайные полномочия в рамках cтатьи 122 Договора о функционировании ЕС. Они позволяют членам союза принимать решения не единогласно, а квалифицированным большинством.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Минфин
Комментарии - 1

+
0
neverice
neverice
12 декабря 2025, 20:48
#
Серйозно. ЄС таки почав показувати зуби, хоч поки і на бюрократичному рівні. Ще один ризик знято.
І не забуваємо про технічне відкриття 3-х перших кластерів переговорів. Також безпрецедентне рішення ЄС, на яке вони набирались мужності пів року. Це дозволить не втрачати час через блокування Орбаном процесу вступу, принаймні найближчі два роки він вже ні на що не впливає.
Якщо подумати, то всі ці проблеми фактично через одного лише Орбана.
