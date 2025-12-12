Евросоюз принял решение о долгосрочной блокировке активов рф, которое поддержала и Бельгия

Лидеры ЕС обязались сохранять российские активы в нерабочем состоянии до тех пор, пока Россия не прекратит агрессивную войну против Украины и не компенсирует причиненный ущерб. Об этом в Twitter написал Антониу Кошта, председатель Европейского совета.

«Сегодня мы выполнили это обязательство. Следующий шаг: обеспечение финансовых потребностей Украины на 2026−2027 годы», — сообщил Кошта.

Долгосрочную блокировку активов поддержала также Бельгия, главная противница использования этих средств, сообщает агенство Reuters.

Решение о дальнейшем использовании активов для финансирования Украины может быть принято уже на следующей неделе — на саммите ЕС, который пройдет 18−19 декабря. Речь идет о сумме примерно в €210 млрд, принадлежащих Банку россии и замороженных в Европе. Большая часть этих активов, €193 млрд, находится на счетах депозитария Euroclear, расположенного в Бельгии.

Принять решение о бессрочной заморозке этих средств Еврокомиссия решила для того, чтобы не согласовывать каждые полгода продление блокировки. Это решение позволит избежать сопротивление Венгрии и Словакии, которые выступали против финансирования помощи Украине за счет замороженных средтв рф.

Для сегодняшнего голосования Еврокомиссии на этой неделе пришлось активировать в применении к российским активам чрезвычайные полномочия в рамках cтатьи 122 Договора о функционировании ЕС. Они позволяют членам союза принимать решения не единогласно, а квалифицированным большинством.