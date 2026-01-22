Экономика Аргентины падает второй месяц подряд — выборы не спасли

Экономика Аргентины сократилась второй месяц подряд в ноябре на фоне решающих промежуточных выборов, повлекших за собой резкую распродажу акций на рынке. Об этом пишет Bloomberg.

Падение экономики

Национальное статистическое агентство сообщило в среду, что экономическая активность упала на 0,3% по сравнению с октябрем после понижения на 0,4%. Экономическая активность также сократилась на 0,3% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, что значительно ниже медианной оценки 2% роста экономистов, опрошенных Bloomberg.

Рыболовство, производство и розничная торговля возглавили годовой спад, в то время как сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность и финансы продемонстрировали годовой рост.

Ежемесячный показатель ВВП снизился на 0,3

Либертарианская партия президента Хавьера Милея оправилась от сокрушительной неудачи на сентябрьских выборах в провинцию Буэнос-Айрес и одержала победу на промежуточных выборах. Аргентинские активы резко упали за семь недель до выборов 26 октября, поскольку трейдеры делали ставки, что избиратели снова нанесут Милею сокрушительное поражение.

Ключевым элементом для поворота стало финансовое спасение от вмешавшихся США, чтобы поддержать песо с помощью валютного свопа, который Аргентина оплатила в начале этого месяца.

Что говорят экономисты

«Наряду с недавними данными по инфляции, данные об активности свидетельствуют о том, что риски стагфляции омрачают то, что мы ожидали с 2026 года. Это плохая новость, но не катастрофическая. Несколько более медленная активность и рост цен сами по себе вряд ли сорвут путь страны к стабильной макроэкономической ситуации и более устойчивому росту. Но более важным риском является то, что они могут подорвать доверие общественности к правительству и вызвать сомнения в политической устойчивости программы Милея», — заявил экономист Химен Суниг.

Данные, опубликованные на прошлой неделе, свидетельствуют о том, что волатильность к голосованию продолжала влиять на вторую по величине экономику Южной Америки в следующем месяце. Строительный сектор Аргентины зафиксировал наибольшее месячное падение в прошлом году в ноябре, тогда как обрабатывающая промышленность страны также претерпела замедление активности. Эти и другие секторы ускорились в сентябре и октябре, чтобы предотвратить возможную девальвацию после голосования, оставив ноябрь «сухим».

«Это соответствовало нашим ожиданиям, ноябрь был плохим месяцем с точки зрения активности», — сказал Федерико Гонсалес Руко, старший экономист консалтинговой группы Empiria в Буэнос-Айресе.

Ежемесячная инфляция в декабре ускорилась более чем ожидалось до 2,8%, преимущественно за счет говядины, проезда в автобусах и счетов за электроэнергию. Ожидается, что инфляция снизится до 20,1% в 2026 году, тогда как экономика вырастет на 3,5% согласно прогнозам экономистов, опрошенных центральным банком.