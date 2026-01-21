Реальный ВВП Украины за 2025 год вырос на 1,8% — уточненная оценка ИЭД

Институт экономических исследований и политических консультаций (ИЭД) обновил оценку динамики украинской экономики за прошлый год. Согласно уточненным данным, реальный ВВП Украины в 2025 году продемонстрировал рост на 1,8% по сравнению с 2024 годом.

Этот показатель несколько ниже предыдущих прогнозов аналитиков ИЭД (2%) и оперативной оценки Министерства экономики (2,2%). В частности, в декабре темпы роста замедлились до 3,4% после ноябрьского скачка в 5,2%.

Сельское хозяйство как главный драйвер

Основным фактором, удержавшим экономику в плюсе, стал аграрный сектор.

Сельское хозяйство: Валовая добавленная стоимость в декабре выросла на 35%. Высокие показатели объясняются поздним сбором урожая, хотя по сравнению с ноябрем (54%) вклад сектора несколько ослаб.

Торговля: сектор вырос на 5,9%. Аналитики отмечают, что такая активность частично спровоцировала потребительский спрос: население массово закупало товары для подготовки к длительным отключениям света.

Воздействие атак на энергетику и промышленность

Непрерывные обстрелы критической инфраструктуры со стороны России остаются основным сдерживающим фактором. Наибольшие потери в декабре понесли отрасли, критически зависимые от стабильного энергоснабжения и логистики: