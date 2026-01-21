Multi от Минфин
21 января 2026, 19:45 Читати українською

Реальный ВВП Украины за 2025 год вырос на 1,8% — уточненная оценка ИЭД

Институт экономических исследований и политических консультаций (ИЭД) обновил оценку динамики украинской экономики за прошлый год. Согласно уточненным данным, реальный ВВП Украины в 2025 году продемонстрировал рост на 1,8% по сравнению с 2024 годом.

Реальный ВВП Украины за 2025 год вырос на 1,8% — уточненная оценка ИЭД

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Этот показатель несколько ниже предыдущих прогнозов аналитиков ИЭД (2%) и оперативной оценки Министерства экономики (2,2%). В частности, в декабре темпы роста замедлились до 3,4% после ноябрьского скачка в 5,2%.

Сельское хозяйство как главный драйвер

Основным фактором, удержавшим экономику в плюсе, стал аграрный сектор.

  • Сельское хозяйство: Валовая добавленная стоимость в декабре выросла на 35%. Высокие показатели объясняются поздним сбором урожая, хотя по сравнению с ноябрем (54%) вклад сектора несколько ослаб.
  • Торговля: сектор вырос на 5,9%. Аналитики отмечают, что такая активность частично спровоцировала потребительский спрос: население массово закупало товары для подготовки к длительным отключениям света.

Читайте также: Рост ВВП любой страны будет зависеть от цен на электроэнергию для ИИ — глава Microsoft

Воздействие атак на энергетику и промышленность

Непрерывные обстрелы критической инфраструктуры со стороны России остаются основным сдерживающим фактором. Наибольшие потери в декабре понесли отрасли, критически зависимые от стабильного энергоснабжения и логистики:

  • Добывающая промышленность: Обрушилась на 19% из-за военных действий и атак на объекты добычи газа, угля и руды.
  • Энергетика: падение на 18%. Масштабные разрушения поколения привели к критической ситуации в Одесской, Киевской, Запорожской и Днепропетровской областях.
  • Транспорт: Сокращение на 10%. На показатели повлияли систематические обстрелы железнодорожных узлов и портовой инфраструктуры.
  • Перерабатывающая промышленность: Упала всего на 1,9%. Сектору удалось избежать более глубокого кризиса благодаря адаптации бизнеса: массовому использованию генераторов, солнечных панелей и когенерационных установок.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
