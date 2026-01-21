Multi от Минфин
21 января 2026, 17:03

Индийская рупия обновила исторический минимум: капитал убегает из страны на фоне торговых войн США

В среду, 21 января 2026 года, индийская рупия продемонстрировала самую плохую динамику среди азиатских валют, установив новый антирекорд. Основные причины — массовый отток иностранных инвестиций и задержка в подписании торгового соглашения с США. Об этом сообщает Bloomberg.

Индийская рупия обновила исторический минимум: капитал убегает из страны на фоне торговых войн США
Фото: pixabay

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Историческое падение на фоне регионального роста

Курс рупии упал на 0,8%, достигнув отметки 91,7450 за доллар. Это падение стало шестым подряд и оказалось особенно заметным, поскольку в тот же день другие азиатские валюты, например южнокорейская она, индонезийская рупия и филиппинское песо, наоборот укреплялись.

Главные факторы давления:

  • Только за этот месяц иностранные инвесторы вывели с индийского рынка акций $2,7 млрд (дополнительно до $19 млрд, выведенных в 2025 году).
  • Торговые барьеры: Штрафные пошлины США ударили по индийским экспортерам, в то время как высокий спрос на импорт заставляет бизнес активно скупать доллары для хеджирования рисков.
  • Фактор Гренландии: Глобальная неуверенность усилилась после угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины против европейских стран, отказавшихся от его предложения по покупке Гренландии.

Позиция Резервного банка Индии (RBI)

В отличие от предыдущих периодов индийский центробанк на этот раз почти не вмешивался в ситуацию. Аналитики предполагают, что регулятор может сознательно допускать ослабление рупии из-за реального спроса корпоративного сектора на доллары.

«Ослабление контроля над рупией также поможет ситуации с внутренней ликвидностью, которая становится все более тревожной», — отмечает Дхирадж Ним, форекс-стратег ANZ.

С конца 2024 года RBI влил в систему 14,5 трлн рупий из-за понижения норм резервирования и операции своп. Также, по оценкам Kotak Mahindra Bank, с октября прошлого года банк потратил около $45 млрд на поддержку нацвалюты, однако сейчас объемы интервенций существенно снизились.

Читайте также: Индия в поисках уменьшения зависимости от доллара: предлагает объединить цифровые валюты БРИКС

Прогнозы на конец 2026 года

Глава центробанка Санджай Малхотра подчеркнул, что целью регулятора является не удержание определенного уровня курса, а обеспечение «порядка в движениях валюты» и сдерживание чрезмерной волатильности.

Эксперты Commerzbank AG считают, что темпы девальвации станут решающим фактором для дальнейших шагов банка. Ожидается, что RBI постарается смягчить падение, но вряд ли сможет полностью его остановить. Аналитики прогнозируют курс на уровне 92 рупии за доллар до конца текущего года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
