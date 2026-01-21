Multi от Минфин
українська
21 января 2026, 16:21

Европа бросает вызов Илону Маску: запускают социальную сеть «W» с обязательной верификацией

Европейские организации объявили о запуске собственной социальной медиаплатформы под названием «W». Новый проект позиционируется как безопасная и прозрачная альтернатива соцсети X (бывший Twitter) на фоне растущей геополитической напряженности между Евросоюзом и Соединенными Штатами. Об этом сообщает датское издание Politiken.dk.

Европейские организации объявили о запуске собственной социальной медиаплатформы под названием «W».

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Ключевое отличие платформы «W» от американских конкурентов — полный отказ от анонимности. Чтобы зарегистрироваться, пользователи должны пройти обязательную процедуру идентификации и подтверждения личности по фотографии. Это сделано для того, чтобы гарантировать: каждый аккаунт принадлежит реальному человеку.

Генеральный директор платформы Анна Цайтер в интервью швейцарскому изданию Bilanz.ch объяснила символизм названия:

  • W означает «We» (Мы).
  • Первая часть буквы V символизирует «Values» (Ценности).
  • Вторая часть — «Verified» (Верифицированный/Проверенный).

«Тот факт, что W стоит в алфавите перед X, безусловно, также является желательным совпадением», — иронично заметила Цайтер.

Европейский щит от дезинформации

Инициативу создания «W» поддерживают бывшие министры и представители бизнеса, преимущественно из Швеции. Платформа обещает строгое соблюдение законов ЕС о защите данных. Вся информация пользователей будет храниться децентрализованно на серверах европейских компаний, что делает невозможным доступ к ней со стороны американских спецслужб или корпораций.

По словам Анны Цайтер, системная дезинформация и ботофермы разрушают доверие общества к демократии. «W» призвана стать пространством, свободным от фейков.

«Мы считаем, что существует острая необходимость в новой социальной медиаплатформе, построенной, управляемой и размещенной в Европе. С человеческой верификацией, свободой слова и конфиденциальностью данных в основе», — подчеркнула она.

Политический контекст: Трамп, Гренландия и Маск

Запуск платформы происходит в момент острого противостояния между Брюсселем и Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп недавно объявил о новых пошлинах для европейских стран, которые сопротивляются его планам силового поглощения Гренландии (автономная территория Дании).

Параллельно продолжается конфликт с Илоном Маском. Группа из 54 депутатов Европарламента призвала создать альтернативу сети X, назвав ее «инструментом односторонней трансляции для Маска» и сравнив с «сайтом дипфейк-порнографии» из-за скандалов с чат-ботом Grok. Ранее X была оштрафована на €120 млн за нарушение европейских правил прозрачности.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментарии - 1

neverice
neverice
21 января 2026, 18:34
О, ну нарешті. В часи, коли пропаганда і маніпуляція через соцмережі формують громадську думку, а трафік ботів в 10-ки разів перевищує активність реальних людей, які лише споживають інформацію від ботів і мінімально постять самі.
Наступний крок — адекватний хостинг ЄС. Бо за рамками AWS/Azure/google дуже складно щось хостити. А це все США.
