Европа бросает вызов Илону Маску: запускают социальную сеть «W» с обязательной верификацией

Европейские организации объявили о запуске собственной социальной медиаплатформы под названием «W». Новый проект позиционируется как безопасная и прозрачная альтернатива соцсети X (бывший Twitter) на фоне растущей геополитической напряженности между Евросоюзом и Соединенными Штатами. Об этом сообщает датское издание Politiken.dk.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Ключевое отличие платформы «W» от американских конкурентов — полный отказ от анонимности. Чтобы зарегистрироваться, пользователи должны пройти обязательную процедуру идентификации и подтверждения личности по фотографии. Это сделано для того, чтобы гарантировать: каждый аккаунт принадлежит реальному человеку.

Генеральный директор платформы Анна Цайтер в интервью швейцарскому изданию Bilanz.ch объяснила символизм названия:

W означает «We» (Мы).

Первая часть буквы V символизирует «Values» (Ценности).

Вторая часть — «Verified» (Верифицированный/Проверенный).

«Тот факт, что W стоит в алфавите перед X, безусловно, также является желательным совпадением», — иронично заметила Цайтер.

Европейский щит от дезинформации

Инициативу создания «W» поддерживают бывшие министры и представители бизнеса, преимущественно из Швеции. Платформа обещает строгое соблюдение законов ЕС о защите данных. Вся информация пользователей будет храниться децентрализованно на серверах европейских компаний, что делает невозможным доступ к ней со стороны американских спецслужб или корпораций.

По словам Анны Цайтер, системная дезинформация и ботофермы разрушают доверие общества к демократии. «W» призвана стать пространством, свободным от фейков.

«Мы считаем, что существует острая необходимость в новой социальной медиаплатформе, построенной, управляемой и размещенной в Европе. С человеческой верификацией, свободой слова и конфиденциальностью данных в основе», — подчеркнула она.

Политический контекст: Трамп, Гренландия и Маск

Запуск платформы происходит в момент острого противостояния между Брюсселем и Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп недавно объявил о новых пошлинах для европейских стран, которые сопротивляются его планам силового поглощения Гренландии (автономная территория Дании).

Параллельно продолжается конфликт с Илоном Маском. Группа из 54 депутатов Европарламента призвала создать альтернативу сети X, назвав ее «инструментом односторонней трансляции для Маска» и сравнив с «сайтом дипфейк-порнографии» из-за скандалов с чат-ботом Grok. Ранее X была оштрафована на €120 млн за нарушение европейских правил прозрачности.