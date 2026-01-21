Multi от Минфин
українська
21 января 2026, 13:13 Читати українською

Renault будет производить дальнобойные дроны для Украины

Компания Renault совместно с французской оборонной компанией Turgis Gaillard будет производить дальнобойные беспилотники для Украины. Об этом сообщает Financial Times.

Компания Renault совместно с французской оборонной компанией Turgis Gaillard будет производить дальнобойные беспилотники для Украины.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно о производстве

Компания Renault будет сотрудничать с Turgis Gaillard над производством дронов на двух своих объектах, но отказалась комментировать стоимость контракта или количество выпущенных дронов.

«С нами связались относительно нашего производственного и креативного промышленного опыта. Этот проект продолжается и возглавляет его Министерство обороны. Мы подтверждаем наше участие в этом проекте по просьбе государства», — заявил директор Renault Фабрис Камболов.

Читайте: Украина готовит собственный аналог Mavic — Федоров

По данным издания, контракт заключен после запроса французского правительства в июне в автомобильные и оборонные компании о совместной работе над производственными линиями дронов.

Французский автопроизводитель ранее производил оборонную технику, включая танки и бронеавтомобили, использовавшиеся в первой и второй мировых войнах.

В Renault отказались уточнить, будут ли дроны наступательными, оборонительными или для разведки.

Turgis Gaillard

Turgis Gaillard — французская оборонная компания, основанная в 2011 году, которая имеет около 400 сотрудников и доход в размере 80 млн евро. Ее продукция включает в себя 20-метровый средневысотный беспилотник большой продолжительности полета под названием AAROK, который может перевозить почти три тонны топлива, оружия или оборудования.

Французская инициатива появилась на фоне разногласий в развитии автомобильной и оборонной промышленности Европы. Заказы для производителей оружия резко возросли, поскольку континент увеличивает расходы на оборону, тогда как автомобильный сектор испытывает трудности с переходом от двигателей внутреннего сгорания к электромобилям.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
TAN72
TAN72
21 января 2026, 13:34
#
Бизнес на крови розцветает😡
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 12 незарегистрированных посетителей.
