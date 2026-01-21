Netflix превзошел ожидания по прибыли, но акции упали: инвесторов пугает цена поглощения Warner Bros.

Несмотря на сильный финансовый отчет за четвертый квартал, акции стримингового гиганта Netflix начали стремительно дешеветь после закрытия торгов во вторник. Причиной пессимизма инвесторов стал более слабый, чем ожидалось, прогноз по операционной марже компании, а также растущее беспокойство вокруг дорогостоящей сделки по покупке активов Warner Bros. Discovery. Об этом сообщает Barron's.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Финансовые успехи и «ложка дегтя»

Netflix отчитался о росте доходов почти на 18% в годовом исчислении, достигнув отметки в $12,05 млрд за квартал, что превысило прогнозы аналитиков ($11,97 млрд). Чистая прибыль на акцию также оказалась выше ожиданий — 56 центов против прогнозируемых 55 центов. Количество платных подписчиков сервиса пересекло отметку в 325 миллионов.

Однако позитив от этих цифр был омрачен прогнозами на 2026 год. Компания ожидает, что ее операционная маржа (показатель доходности основной деятельности) составит 31,5%, тогда как Уолл-стрит рассчитывал на 32,6%.

В Netflix объяснили снижение показателей расходами в размере $275 млн, связанными с подготовкой к приобретению студийных и стриминговых активов Warner Bros. Discovery.

На настроения инвесторов также повлиял общий обвал рынка, который произошел на фоне угроз Трампа Европе.

Приостановка выкупа акций и риски поглощения

Еще одной новостью, которая встревожила рынок, стало заявление Netflix о приостановке программы обратного выкупа акций. Компания планирует накапливать наличные средства для финансирования сделки с Warner Bros., общая стоимость которой оценивается в $83 млрд.

Инвесторы опасаются, что стриминговый гигант переплачивает за конкурента. Цена сделки означает, что Netflix платит сумму, которая в 25 раз превышает ожидаемый показатель EBITDA (прибыль до налогов и амортизации) активов Warner в 2026 году. Для сравнения, медиаконгломерат Walt Disney в настоящее время оценивается рынком лишь в 11 раз выше его EBITDA.

С момента объявления о сделке 5 декабря акции Netflix упали на 16%, тогда как индекс широкого рынка S&P 500 снизился лишь на 0,9%.