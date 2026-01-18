Трамп объявил о пошлинах против восьми стран Европы из-за Гренландии

Президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных пошлин против восьми европейских стран, публично выступивших против идеи покупки Гренландии Соединенными Штатами и поддержавших позицию Дании. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Дополнительные пошлины: 10% сейчас, 25% — в июне

Трамп заявил, что с 1 февраля 2026 года товары из восьми стран будут обложены дополнительными пошлинами в размере 10%. Если до июня окончательное соглашение о покупке Гренландии не будет достигнуто, ставка вырастет до 25%.

Под санкции попали:

Дания (владелец острова);

Норвегия, Швеция, Финляндия;

Франция, Германия, Нидерланды и Великобритания.

Причиной гнева Вашингтона стало то, что эти страны направили символические военные контингенты в Гренландию для участия в учениях по приглашению Дании. Трамп назвал это «опасной игрой» и вмешательством в планы США по укреплению арктической безопасности через проект противоракетной обороны «Золотой купол».

«Мы в течение многих лет субсидировали Данию, все страны Европейского Союза и другие государства, не взимая с них пошлины или какие-либо другие формы компенсации. Теперь, после столетий, пора Дании отблагодарить — на кону стоит мир в мире. Китай и россия хотят Гренландию, и Дания ничего не может с этим поделать», — заявил Трамп.

По его словам, сейчас у Дании есть две собачьи упряжки для защиты, одну из которых приобрели недавно, и только США могут играть в эту игру успешно.

«Никто не будет трогать эту священную землю, тем более что на кону стоит национальная безопасность Соединенных Штатов и всего мира», — добавил президент.

Реакция Европы

Европейский Союз и Великобритания выступили с резкой критикой действий Трампа. Об этом сообщает Bloomberg.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал угрозы «неприемлемыми» и заявил, что ни одно давление не изменит позицию Европы по суверенитету Дании.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подчеркнул, что ЕС не позволит себя «шантажировать».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает введение пошлин против союзников по НАТО «совершенно ошибочным» шагом, подрывающим трансатлантическое единство.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и президент Евросовета Антониу Кошта уже готовят общий ответ. Брюссель может применить так называемый инструмент противодействия принуждению, предусматривающий зеркальные ограничения на американские товары и инвестиции.

Юридическая шаткость и «фактор недвижимости»

Трамп аргументирует необходимость покупки острова категориями бизнеса: «Нам нужен титул собственности, как говорят в сфере недвижимости». Он утверждает, что если остров не заберут США, это сделают Россия или Китай.

Однако законность этих пошлин под вопросом. Трамп ссылается на Закон о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), легитимность использования которого для введения пошлин сейчас рассматривает Верховный суд США. Если суд примет решение не в пользу президента, его «гренландские тарифы» могут быть отменены антиконституционными.

Желание купить Гренландию

Идея приобретения Гренландии является давней стратегической целью Дональда Трампа. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал Дании ежегодные выплаты в размере $600 млн за право бессрочного владения островом.

После возвращения в Овальный кабинет в 2025 году он возобновил этот дискурс. Хотя на время активность вокруг «гренландского вопроса» спала, в январе 2026 года она снова оказалась в центре внимания.