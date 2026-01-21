Биткоин упал ниже $90 000, Ethereum — $3 000, Solana Mobile начала аирдроп токена SKR: что нового

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 января 2026, 11:14 Читати українською

Биткоин упал ниже $90 000, Ethereum — $3 000, Solana Mobile начала аирдроп токена SKR: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Биткоин упал ниже $90 000, Ethereum - $3 000, Solana Mobile начала аирдроп токена SKR: что нового
Фото: pixabay

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Биткоин упал ниже $90 000, Ethereum — ниже $3 000

В ночь на 21 января первая криптовалюта в данный момент упала ниже $88 000.

Это привело к массовым ликвидациям по фьючерсным контрактам — суточные потери составили почти $880 млн. Под принудительное закрытие позиций попали около 169 тысяч трейдеров. Об этом свидетельствуют данные CoinGlass.

К моменту написания новости цена биткоина составляет около $89 200. За сутки актив потерял 1,97%, за неделю — 6,34%. Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также оказались в «красной» зоне. При этом больше всего за последние 24 часа потеряли в цене Ethereum (-4,65%) и BNB (-4,60%).

Читайте также: Трейдеры прогнозируют падение биткоина ниже $80 000 к концу июня

Южная Корея отменит банковскую монополию на крипторынку: биржи получат больше свободы

Южная Корея готовится к масштабной либерализации крипторинка, рассматривая отмену негласного правила «одна биржа — один банк». Это решение должно положить конец монополизации отрасли и стимулировать конкуренцию среди торговых площадок. Об этом сообщают местные СМИ.

Ключевые изменения в регулировке:

  • Демонополизация: Комиссия по финансовым услугам (FSC) считает, что привязка биржи к одному банку ограничивает развитие меньших игроков и способствует олигополии крупных операторов.
  • Новые инструменты: Регуляторы планируют разрешить запуск криптодеривативов и открытие корпоративных счетов для операций с цифровыми активами, что привлечет в сектор новый капитал.
  • Гибкий подход: В рамках будущего закона «О цифровых активах» предлагается внедрить регуляторные песочницы и отказаться от автоматического копирования правил фондового рынка для криптоиндустрии.

Официальное решение относительно объемов и сроков дерегулирования правительство планирует объявить уже до конца 2026 года. Вопрос допуска иностранных бирж на внутренний рынок пока остается закрытым для защиты национальных компаний.

Solana Mobile начала аирдроп токена SKR: владельцы смартфонов Seeker получают вознаграждения

Сегодня, 21 января 2026 года, Solana Mobile официально запустила собственный токен SKR и начала масштабную раздачу активов (аирдроп) среди владельцев криптосмартфонов Seeker. Новый актив продемонстрировал стремительный рост сразу после листинга: при стартовой цене $0,006 курс подскочил на 85%, достигнув отметки в $0,012. Капитализация проекта уже превысила $70 млн.

Право на бесплатные монеты получили более 100 000 пользователей. Основные детали распределения:

  • Как получить: Владельцы Seeker могут заклеймить (забрать) токены через встроенный бумажник смартфона в течение 90 дней. Все невостребованные активы вернутся в общий пул.
  • Объем раздачи: На аирдроп выделено 30% общей эмиссии SKR, что составляет 10 миллиардов монет.
  • Стейкинг: Разработчики советуют стейкать полученные активы. Система поощрений предусматривает новую эмиссию каждые 48 часов.

Модель токена предполагает постепенное снижение инфляции: начальная годовая ставка в 10% будет ежегодно уменьшаться на четверть, пока не зафиксируется на уровне 2%. Это должно стимулировать ранних держателей к долгосрочному владению активом.

Релиз SKR стал началом «второго сезона» в экосистеме смартфона. Кроме финансовых вознаграждений, пользователей ждет:

  • Обновлен магазин децентрализованных приложений (dApp Store).
  • Ранний доступ к новым продуктам.
  • Расширение функционала в областях DeFi, DePIN, гейминга и мобильных платежей.

Излом DeFi-протокола Makina Finance: из-за манипуляции оракулом похищено более $5 млн

Децентрализованный проект Makina Finance, специализирующийся на институциональных инвестиционных стратегиях, пал жертвой масштабной хакерской атаки. По данным аналитических компаний CertiK и GoPlus Security, злоумышленники опустошили один из стейблкоин-пулов, выведя активы на сумму около $5,1 млн.

Атака была реализована из-за сложной манипуляции ценовым оракулом. Хакер действовал по следующему алгоритму:

  • Использовал флешкредит на сумму 280 млн. USDC, чтобы получить колоссальный объем ликвидности.
  • Благодаря этим средствам искусственно исказил ценовые данные в оракуле MachineShareOracle, который использовался протоколом для оценки активов.
  • Это позволило вывести все деньги из пула DUSD/USDC на платформе Curve.

Интересно, что значительную часть похищенного — $4,14 млн (1299 ETH) — сумел перехватить MEV-билдер, опередивший транзакцию хакера в очереди блока.

Разработчики Makina Finance подтвердили инцидент и заявили, что проблема затронула только поставщиков ликвидности токена DUSD в пулах Curve. В настоящее время приняты следующие меры:

Во всех модулях протокола (Machines) активирован режим безопасности (emergency mode).

Команда упорно призывает пользователей, предоставляющих ликвидность в пул DUSD на Curve, срочно вывести свои средства.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами