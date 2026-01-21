Биткоин упал ниже $90 000, Ethereum — $3 000, Solana Mobile начала аирдроп токена SKR: что нового

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Биткоин упал ниже $90 000, Ethereum — ниже $3 000

В ночь на 21 января первая криптовалюта в данный момент упала ниже $88 000.

Это привело к массовым ликвидациям по фьючерсным контрактам — суточные потери составили почти $880 млн. Под принудительное закрытие позиций попали около 169 тысяч трейдеров. Об этом свидетельствуют данные CoinGlass.

К моменту написания новости цена биткоина составляет около $89 200. За сутки актив потерял 1,97%, за неделю — 6,34%. Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также оказались в «красной» зоне. При этом больше всего за последние 24 часа потеряли в цене Ethereum (-4,65%) и BNB (-4,60%).

Южная Корея отменит банковскую монополию на крипторынку: биржи получат больше свободы

Южная Корея готовится к масштабной либерализации крипторинка, рассматривая отмену негласного правила «одна биржа — один банк». Это решение должно положить конец монополизации отрасли и стимулировать конкуренцию среди торговых площадок. Об этом сообщают местные СМИ.

Ключевые изменения в регулировке:

Демонополизация: Комиссия по финансовым услугам (FSC) считает, что привязка биржи к одному банку ограничивает развитие меньших игроков и способствует олигополии крупных операторов.

Новые инструменты: Регуляторы планируют разрешить запуск криптодеривативов и открытие корпоративных счетов для операций с цифровыми активами, что привлечет в сектор новый капитал.

Гибкий подход: В рамках будущего закона «О цифровых активах» предлагается внедрить регуляторные песочницы и отказаться от автоматического копирования правил фондового рынка для криптоиндустрии.

Официальное решение относительно объемов и сроков дерегулирования правительство планирует объявить уже до конца 2026 года. Вопрос допуска иностранных бирж на внутренний рынок пока остается закрытым для защиты национальных компаний.

Solana Mobile начала аирдроп токена SKR: владельцы смартфонов Seeker получают вознаграждения

Сегодня, 21 января 2026 года, Solana Mobile официально запустила собственный токен SKR и начала масштабную раздачу активов (аирдроп) среди владельцев криптосмартфонов Seeker. Новый актив продемонстрировал стремительный рост сразу после листинга: при стартовой цене $0,006 курс подскочил на 85%, достигнув отметки в $0,012. Капитализация проекта уже превысила $70 млн.

Право на бесплатные монеты получили более 100 000 пользователей. Основные детали распределения:

Как получить: Владельцы Seeker могут заклеймить (забрать) токены через встроенный бумажник смартфона в течение 90 дней. Все невостребованные активы вернутся в общий пул.

Объем раздачи: На аирдроп выделено 30% общей эмиссии SKR, что составляет 10 миллиардов монет.

Стейкинг: Разработчики советуют стейкать полученные активы. Система поощрений предусматривает новую эмиссию каждые 48 часов.

Модель токена предполагает постепенное снижение инфляции: начальная годовая ставка в 10% будет ежегодно уменьшаться на четверть, пока не зафиксируется на уровне 2%. Это должно стимулировать ранних держателей к долгосрочному владению активом.

Релиз SKR стал началом «второго сезона» в экосистеме смартфона. Кроме финансовых вознаграждений, пользователей ждет:

Обновлен магазин децентрализованных приложений (dApp Store).

Ранний доступ к новым продуктам.

Расширение функционала в областях DeFi, DePIN, гейминга и мобильных платежей.

Излом DeFi-протокола Makina Finance: из-за манипуляции оракулом похищено более $5 млн

Децентрализованный проект Makina Finance, специализирующийся на институциональных инвестиционных стратегиях, пал жертвой масштабной хакерской атаки. По данным аналитических компаний CertiK и GoPlus Security, злоумышленники опустошили один из стейблкоин-пулов, выведя активы на сумму около $5,1 млн.

Атака была реализована из-за сложной манипуляции ценовым оракулом. Хакер действовал по следующему алгоритму:

Использовал флешкредит на сумму 280 млн. USDC, чтобы получить колоссальный объем ликвидности.

Благодаря этим средствам искусственно исказил ценовые данные в оракуле MachineShareOracle, который использовался протоколом для оценки активов.

Это позволило вывести все деньги из пула DUSD/USDC на платформе Curve.

Интересно, что значительную часть похищенного — $4,14 млн (1299 ETH) — сумел перехватить MEV-билдер, опередивший транзакцию хакера в очереди блока.

Разработчики Makina Finance подтвердили инцидент и заявили, что проблема затронула только поставщиков ликвидности токена DUSD в пулах Curve. В настоящее время приняты следующие меры:

Во всех модулях протокола (Machines) активирован режим безопасности (emergency mode).

Команда упорно призывает пользователей, предоставляющих ликвидность в пул DUSD на Curve, срочно вывести свои средства.