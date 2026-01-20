Национальный банк Польши (NBP) утвердил стратегический план по приобретению дополнительно до 150 тонн золота. Согласно заявлению регулятора, опубликованному во вторник, это увеличит общие золотые резервы страны до 700 тонн, передает Bloomberg.
Польша войдет в элитную десятку стран с крупнейшими золотыми запасами в мире
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Почему это важно
«Это позволит Польше войти в элитную десятку стран с крупнейшими золотыми запасами в мире», — отмечается в сообщении центробанка.
Инициатива исходила от главы NBP Адама Глапинского. На прошлой неделе он предложил правлению повысить целевой уровень резервов с 550 тонн (показатель на 31 декабря) до 700 тонн.
Читайте также: Золото бьет исторические рекорды: цена пересекла отметку $4700
До этого момента действовало правило, позволяющее банку размещать в слитках до 30% от общего объема резервных активов.
Регулятор уточнил, что конкретная дата достижения нового показателя в 700 тонн пока не установлена.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 16 незарегистрированных посетителей.
Комментарии