Польша войдет в элитную десятку стран с крупнейшими золотыми запасами в мире

Почему это важно

«Это позволит Польше войти в элитную десятку стран с крупнейшими золотыми запасами в мире», — отмечается в сообщении центробанка.

Инициатива исходила от главы NBP Адама Глапинского. На прошлой неделе он предложил правлению повысить целевой уровень резервов с 550 тонн (показатель на 31 декабря) до 700 тонн.

До этого момента действовало правило, позволяющее банку размещать в слитках до 30% от общего объема резервных активов.

Регулятор уточнил, что конкретная дата достижения нового показателя в 700 тонн пока не установлена.