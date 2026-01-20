Трамп угрожает обрушить французский винный рынок, чтобы заставить Макрона к сотрудничеству

Президент США Дональд Трамп прибег к жесткому экономическому давлению на Францию, угрожая ввести сокрушительные 200-процентные пошлины на импорт французских вин и шампанского. Цель этого ультиматума — заставить президента Эммануэля Макрона присоединиться к новой инициативе Белого дома «Совет мира», который должен заниматься урегулированием глобальных конфликтов. Об этом сообщает информационное агентство Reuters, 20 января.

Дипломатия угроз

Инициатива Трампа, которая начнется с обсуждения ситуации в Газе, вызывает беспокойство среди дипломатов, поскольку фактически дублирует и подрывает роль ООН. Источник, близкий к Елисейскому дворцу, сообщил, что Эммануэль Макрон намерен отклонить приглашение.

Реакция Дональда Трампа была мгновенной и агрессивной:

«Он так сказал? Что ж, он никому не нужен, потому что очень скоро уйдет с должности. Я введу 200% пошлину на его вина и шампанское, и он присоединится. Хотя он не обязан присоединяться».

Трамп также напомнил, что во Франции выборы состоятся в 2027 году, намекая на шаткое положение французского лидера.

Экономический удар по роскоши

США являются крупнейшим рынком сбыта для французских виноделов: в 2024 году объем экспорта составил 3,8 млрд евро. В настоящее время действует пошлина в размере 15%, которую европейцы пытались отменить еще с прошлого лета. Повышение тарифа до 200% фактически закроет американский рынок для французской продукции.

Рынок мгновенно отреагировал на угрозы: акции люксового конгломерата LVMH (владельца брендов Moët & Chandon, Dom Pérignon) упали на 2% в начале торгов.

Лоуренс Вайатт, руководитель отдела исследований европейских напитков в Barclays, отмечает:

«Тот факт, что мы получаем больше угроз, усложнит инвестиции в отрасль. Компаниям придется быть более сдержанными, придерживать наличные средства и не инвестировать, поскольку им нужно будет пережить штормы, когда они начнутся».

Контекст: Гренландия и ООН

Напряжение между лидерами не ограничивается вином. Трамп публично обнародовал частное сообщение Макрона, в котором французский президент выражал непонимание действий США в отношении Гренландии (Трамп усилил давление на Данию по поводу суверенитета над островом).

Сама же «Совет мира» выглядит как дорогостоящий эксклюзивный клуб: согласно проекту устава, членство будет стоить странам $1 млрд, если они хотят участвовать в нем более трех лет. Правительства многих стран реагируют на это осторожно.

Ответ Европы: «Это шантаж»

Европейский Союз уже готовит пакет мер в ответ на сумму 93 млрд евро. Министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар назвала действия Трампа недопустимыми:

«Это жестоко, это рассчитано на то, чтобы сломить нас, это инструмент шантажа. Все это возмутительно. У нас есть инструменты; европейцы должны взять на себя ответственность. Мы не можем допустить такой эскалации».