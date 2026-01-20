Глава МВФ в Давосе: Украина должна отменить субсидии на энергоносители и реформировать налоговую систему

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева во время дискуссии «Украина: на передовой будущего» в Давосе очертила приоритетные шаги для украинской экономики. По ее словам, несмотря на военные вызовы, стране необходимо завершить ряд «болезненных», но критически важных реформ, чтобы стать «европейским львом» по темпам роста, сообщает Интерфакс-Украина.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Отказ от субсидий и налоговая справедливость

Одной из основных рекомендаций МВФ остается либерализация энергетического рынка. Георгиева подчеркнула, что практика субсидирования тарифов на электроэнергию и отопление для населения должна уйти в прошлое.

«Мы понимаем причины, почему государство сейчас поддерживает цены на низком уровне, но от этого механизма нужно избавиться», — заявила глава Фонда.

Также она обратила внимание на необходимость фискальной реформы. МВФ совместно с украинскими властями сейчас ищет пути для более «справедливого распределения налогового бремени». Георгиева признала, что такие шаги непопулярны и тяжелы, проведя параллель с опытом своей родной Болгарии, где переход от коммунистической системы к рыночной экономике требовал значительных общественных жертв.

Рабочая сила как ключевой вызов для бизнеса

Согласно данным МВФ, для многих украинских предпринимателей дефицит кадров стал даже более острой проблемой, чем вопросы безопасности. Георгиева отметила, что Фонд готов помогать Украине в решении прикладных задач:

стимулирование возвращения беженцев домой;

преодоление структурной безработицы;

успешная интеграция ветеранов в гражданский рынок труда

Главный стимул и борьба с коррупцией

Интеграция в Европейский Союз, по мнению главы МВФ, должна стать главным стимулом для трансформации экономики. Однако для успеха Украине нужно соблюдать три условия:

Сохранять внутреннее единство и избегать политических споров.

Окончательно искоренить коррупцию.

Продемонстрировать уверенность на международной арене.

Программа EFF

Стоит отметить, что в рамках действующей 4-летней программы расширенного финансирования (EFF) Украина уже обязалась подготовить «дорожную карту» постепенной либерализации рынков газа и электричества.

По оценкам МВФ, на середину 2025 года тарифы для населения покрывали лишь около 50% рыночной стоимости энергоносителей. Дальнейшие пересмотры программы, ближайший из которых может состояться в феврале 2026 года, будут зависеть от прогресса Украины в выполнении этих структурных маяков, включая реформу спецобязательств (ПСО) и защиту уязвимых слоев населения через адресную помощь.

Читайте также: Для утверждения новой программы с МВФ нужно только внесение законопроекта о НДС для ФОП, а не его принятие — Георгиева

Контекст финансовых отношений

В прошлом году финансовые отношения с МВФ характеризовались большими объемами выплат по старым долгам:

Украина заплатила: свыше $1,7 млрд основного долга и свыше $500 млн. процентов.

Получено от МВФ около $950 млн (SDR674 млн).

Текущая программа EFF, действовавшая с 2023 года, была рассчитана на завершение войны до 2027 года. Поскольку агрессия России продолжается, возникла потребность в новом долгосрочном инструменте на 2026−2029 годы, который обеспечит макрофинансовую стабильность страны в долгосрочной перспективе.