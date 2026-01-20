Глава МВФ в Давосе: Украина должна отменить субсидии на энергоносители и реформировать налоговую систему

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 января 2026, 14:23 Читати українською

Глава МВФ в Давосе: Украина должна отменить субсидии на энергоносители и реформировать налоговую систему

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева во время дискуссии «Украина: на передовой будущего» в Давосе очертила приоритетные шаги для украинской экономики. По ее словам, несмотря на военные вызовы, стране необходимо завершить ряд «болезненных», но критически важных реформ, чтобы стать «европейским львом» по темпам роста, сообщает Интерфакс-Украина.

Глава МВФ в Давосе: Украина должна отменить субсидии на энергоносители и реформировать налоговую систему
Фото: Кристалина Георгиева

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Отказ от субсидий и налоговая справедливость

Одной из основных рекомендаций МВФ остается либерализация энергетического рынка. Георгиева подчеркнула, что практика субсидирования тарифов на электроэнергию и отопление для населения должна уйти в прошлое.

«Мы понимаем причины, почему государство сейчас поддерживает цены на низком уровне, но от этого механизма нужно избавиться», — заявила глава Фонда.

Также она обратила внимание на необходимость фискальной реформы. МВФ совместно с украинскими властями сейчас ищет пути для более «справедливого распределения налогового бремени». Георгиева признала, что такие шаги непопулярны и тяжелы, проведя параллель с опытом своей родной Болгарии, где переход от коммунистической системы к рыночной экономике требовал значительных общественных жертв.

Рабочая сила как ключевой вызов для бизнеса

Согласно данным МВФ, для многих украинских предпринимателей дефицит кадров стал даже более острой проблемой, чем вопросы безопасности. Георгиева отметила, что Фонд готов помогать Украине в решении прикладных задач:

  • стимулирование возвращения беженцев домой;
  • преодоление структурной безработицы;
  • успешная интеграция ветеранов в гражданский рынок труда

Главный стимул и борьба с коррупцией

Интеграция в Европейский Союз, по мнению главы МВФ, должна стать главным стимулом для трансформации экономики. Однако для успеха Украине нужно соблюдать три условия:

  • Сохранять внутреннее единство и избегать политических споров.
  • Окончательно искоренить коррупцию.
  • Продемонстрировать уверенность на международной арене.

Программа EFF

Стоит отметить, что в рамках действующей 4-летней программы расширенного финансирования (EFF) Украина уже обязалась подготовить «дорожную карту» постепенной либерализации рынков газа и электричества.

По оценкам МВФ, на середину 2025 года тарифы для населения покрывали лишь около 50% рыночной стоимости энергоносителей. Дальнейшие пересмотры программы, ближайший из которых может состояться в феврале 2026 года, будут зависеть от прогресса Украины в выполнении этих структурных маяков, включая реформу спецобязательств (ПСО) и защиту уязвимых слоев населения через адресную помощь.

Читайте также: Для утверждения новой программы с МВФ нужно только внесение законопроекта о НДС для ФОП, а не его принятие — Георгиева

Контекст финансовых отношений

В прошлом году финансовые отношения с МВФ характеризовались большими объемами выплат по старым долгам:

  • Украина заплатила: свыше $1,7 млрд основного долга и свыше $500 млн. процентов.
  • Получено от МВФ около $950 млн (SDR674 млн).

Текущая программа EFF, действовавшая с 2023 года, была рассчитана на завершение войны до 2027 года. Поскольку агрессия России продолжается, возникла потребность в новом долгосрочном инструменте на 2026−2029 годы, который обеспечит макрофинансовую стабильность страны в долгосрочной перспективе.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
0
SamBB
SamBB
20 января 2026, 14:29
#
''Україна: на передовій майбутнього'', — лозунг в комуністів скомуніздили?
+
0
Vadimra
Vadimra
20 января 2026, 14:41
#
«…щоб стати „європейським левом“ за темпами зростання.»
«…Остаточно викорінити корупцію…»

Вот это реально позитивное мышление. Это тебе не улыбчивые дурачки с Единого марафона
+
0
TAN72
TAN72
20 января 2026, 15:04
#
Мы уже в Европе 🤔
+
0
Vadimra
Vadimra
20 января 2026, 15:09
#
«…Остаточно викорінити корупцію…»

Видимо, придется Али-бабе вернуться с фронта и немножко посидеть в ВИП камере от Малюски.
Чтобы можно было объявить полный разгром коррупции
Не дают человеку повоевать
+
0
Ivn
Ivn
20 января 2026, 15:17
#
Такий трохи когнітивний десонанс.
Підвищити тарифи на електроенергію для населення це ок, але чи нормально що в енергетичній сфері тотальна дерибан? Тобто умовно кажучи, енергоатом проводить тендер на закупівлю товару під свого постачальника, ціна завищена, всі задоволені, собівартість електроенергії росте, все законно, населення оплатить таку ринкову ціну, це я вже не говорю про ті всі речі які в плівкам міндічгейта були
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 264 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами