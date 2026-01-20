Акции производителя Labubu взлетели на 10% на новостях о байбэке на $32 млн

Акции Pop Mart International, производителя игрушек Labubu, выросли на 9,1% по итогам торгов 20 января на Гонконгской фондовой бирже, до 197,2 гонконгского доллара, следует из торговых данных. На пике рост достигал 10,4%. Это самый сильный рост за последние пять месяцев, как минимум с 20 августа 2025 года, отмечает Bloomberg.

Что толкает акции вверх

Поводом для роста котировок стало то, что Pop Mart объявила первый за последние пару лет обратный выкуп акций: это повысило доверие инвесторов к компании, пишет Bloomberg. Pop Mart заявила, что 19 января выкупила 1,4 млн акций на 251 млн гонконгских долларов ($32 млн).

Перед этим последний байбэк компания проводила в феврале 2024 года: тогда она выкупила 150 000 акций на сумму 2,7 млн гонконгских долларов.

Что говорят аналитики

Обратный выкуп акций Pop Mart может привлечь внимание инвесторов, особенно тех, кто ждал катализатора роста бумаг, отметили аналитики Morgan Stanley. По их мнению, компания, судя по всему, располагает значительными финансами для увеличения выплат инвесторам, хотя конкретные объемы и сроки будущих байбэков пока неизвестны.

Аналитик Morningstar Джефф Чжан считает, что объявленный Pop Mart выкуп акций говорит о том, что руководство уверено в недооцененности бумаг. Он напомнил, что дивидендная доходность акций компании долгое время находилась на уровне ниже 1%, а выкуп акций ее повышает.

Стремительный рост котировок 20 января может ударить по продавцам коротких позиций, ожидавших падения акций, отмечает Bloomberg. По данным S&P Global, доля коротких позиций по акциям Pop Mart достигла 7% от бумаг в свободном обращении, в то время как в начале сентября она составляла всего 0,2%.

Тем не менее, акции Pop Mart по-прежнемудешевеют более чем на 40% относительно пика, достигнутого в августе 2025 года, пишет Bloomberg. Инвесторы все более скептично оценивают способность компании поддерживать стремительный рост продаж на фоне признаком снижения спроса на Labubu.