українська
30 декабря 2025, 12:45

Акции производителя Labubu обвалились из-за падения спроса на игрушки

Акции компании Pop Mart продемонстрировали самое стремительное падение за последние три недели. Инвесторы реагируют на сообщения в СМИ о том, что перекупщики теряют интерес к игрушкам бренда — Labubu. Об этом сообщает Bloomberg 30 декабря.

Акции компании Pop Mart продемонстрировали самое стремительное падение за последние три недели.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Бегство спекулянтов и реакция рынка

Во вторник котировки гонконгской компании упали на 6,2%, что сделало Pop Mart одним из худших активов в индексе MSCI Asia Pacific.

Массовая распродажа акций началась после появления новостей о том, что спекулянты приостановили закупку фигурок Labubu. Причиной стала высокая волатильность цен на вторичном рынке Китая, что сигнализирует об ослаблении аппетита покупателей к этому товару.

Эти сообщения нанесли очередной удар по доверию инвесторов к Pop Mart. Ранее компания продемонстрировала один из самых впечатляющих ростов на рынке благодаря популярности своих трендовых кукол. Однако снижение цен и данные о более слабых, чем ожидалось, продажах за рубежом во время праздничного сезона посеяли сомнения относительно долговечности бренда.

Оценка компании и ситуация с ценами

Текущий спад, начавшийся еще в августе, уже привел к обвалу акций примерно на 44% и стер более $25 миллиардов рыночной стоимости компании.

Несмотря на это, акции Pop Mart все еще демонстрируют годовой рост более чем в два раза. Рыночная оценка компании остается примерно в четыре раза выше, чем у ее конкурента Sanrio Co.

Данные платформы перепродажи игрушек Qiandao свидетельствуют о том, что средние цены на полные наборы мини-Labubu или серию «Big Into Energy» упали ниже официальных розничных уровней, что является тревожным сигналом для рынка.

Ставка на новых героев и рыночные тренды

В условиях охлаждения спроса Pop Mart пытается повторить успех Labubu, делая ставку на других персонажей своей интеллектуальной собственности. Среди них — линейка Crybaby, выставка которой состоялась в этом месяце в Шанхае, а также куклы Twinkle Twinkle и Hirono.

Почему это важно

Это классический пример инвестирования в «хайповые» активы. Бизнес Pop Mart в значительной степени построен на моде и коллекционном азарте. Когда тренд проходит, стоимость актива может стремительно снижаться, независимо от реальных финансовых показателей компании.

Падение спроса на такие необязательные товары, как коллекционные игрушки, может свидетельствовать об общем снижении потребительской уверенности в Китае. Люди начинают экономить на развлечениях и хобби.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
