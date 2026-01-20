Министерство юстиции Украины вернуло в публичное пространство доступ к информации из Единого государственного реестра (ЕГР). Согласно приказу ведомства, вступившему в силу 19 января 2026 года, данные о компаниях, физических лицах-предпринимателях и общественных формированиях вновь обнародуются в формате открытых данных. По состоянию на вторую половину января 2026 года в Украине официально зарегистрировано 2 181 217 ФОП. Об этом сообщает «Опендатабот».
В Украине насчитывается более 2 миллионов ФОПов: Минюст восстановил доступ к открытым данным
Темпы роста
Новая статистика свидетельствует о сохранении положительной динамики даже в начале нового года: только за неполный первый месяц 2026 количество активных предпринимателей увеличилось на 6 тысяч человек.
Если сравнивать с показателями прошлых лет, то численность ФОП выросла на 14 412 человек по отношению к 2024 году. За четыре года полномасштабной войны украинский малый бизнес продемонстрировал существенное расширение — общее количество предпринимателей увеличилось на 194 тысячи.
Анализ динамики: от скачка до стабилизации
Несмотря на общий рост, аналитики фиксируют постепенное охлаждение рынка и снижение темпов регистрации новых хозяйствующих субъектов:
- 2023 год: стал периодом наибольшей активности, когда количество ФОП подскочило на 5% (это был самый высокий показатель за время войны).
- 2024 год: прирост начал замедляться и составил 3,5%.
- 2025 год: динамика стала еще более сдержанной — количество новых регистраций увеличилось всего на 0,39% по сравнению с предыдущим годом.
