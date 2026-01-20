В Украине насчитывается более 2 миллионов ФОПов: Минюст восстановил доступ к открытым данным

Министерство юстиции Украины вернуло в публичное пространство доступ к информации из Единого государственного реестра (ЕГР). Согласно приказу ведомства, вступившему в силу 19 января 2026 года, данные о компаниях, физических лицах-предпринимателях и общественных формированиях вновь обнародуются в формате открытых данных. По состоянию на вторую половину января 2026 года в Украине официально зарегистрировано 2 181 217 ФОП. Об этом сообщает «Опендатабот».

Темпы роста

Новая статистика свидетельствует о сохранении положительной динамики даже в начале нового года: только за неполный первый месяц 2026 количество активных предпринимателей увеличилось на 6 тысяч человек.

Если сравнивать с показателями прошлых лет, то численность ФОП выросла на 14 412 человек по отношению к 2024 году. За четыре года полномасштабной войны украинский малый бизнес продемонстрировал существенное расширение — общее количество предпринимателей увеличилось на 194 тысячи.

Анализ динамики: от скачка до стабилизации

Несмотря на общий рост, аналитики фиксируют постепенное охлаждение рынка и снижение темпов регистрации новых хозяйствующих субъектов: