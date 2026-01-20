OpenAI готовится представить свое первое ИИ-устройство в 2026 году

Компания OpenAI официально подтвердила намерения выйти на рынок потребительской электроники. Крис Лехейн, директор по глобальным вопросам компании, во время выступления на мероприятии Axios House в Давосе заявил , что разработка первого устройства идет по графику, а его презентация ожидается уже во второй половине 2026 года.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно о загадочном гаджете?

Сэм Альтман долгое время держал интригу по аппаратным планам компании, особенно после приобретения фирмы легендарного дизайнера Apple Джонни Айва в прошлом году. Хотя официальные характеристики содержатся в секрете, ключевые тезисы разработчиков дают определенное представление:

Отсутствие экрана: Большинство прототипов — это компактные устройства без дисплея, ориентированные на голосовое и жестовое взаимодействие.

Альтернатива смартфону: Альтман описывает будущий гаджет как более «спокойный», чем смартфон. Пользователи будут поражены тем, насколько он прост.

Форм-фактор: Обсуждаются варианты от смарт-броши до наушника или умных очков.

«Мы рассматриваем вторую половину 2026 как наиболее вероятное время для презентации. Увидим, как будет продвигаться работа, но мы настроены поделиться новостями в конце года», — отметил Лехейн.

Читайте также: OpenAI запустила самую дешевую подписку ChatGPT и начинает тестировать рекламу

Чипы от Qualcomm и будущее рынка

Интересно, что генеральный директор Qualcomm Кристиано Амон в отдельном интервью намекнул на сотрудничество с OpenAI. Хотя он не подтвердил прямо, что их чипы будут в новом устройстве, Амон отметил: «Мы работаем с ними и в восторге от того, что они делают».

По мнению Амона, 2026 станет переломным для ИИ-устройств. Он прогнозирует, что рынок ШИ-очков вырастет до 100 миллионов единиц в год, а искусственный интеллект будет интегрироваться во все — от наушников с камерами до ювелирных изделий.