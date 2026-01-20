Крипторынок зафиксировал рекордный приток капитала, активность в сети Ethereum достигла исторического максимума: что нового

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Крипторинок зафиксировал рекордный приток капитала в $2,17 млрд на фоне геополитического напряжения.

Через неделю с 10 по 16 января инвестиционные криптопродукты продемонстрировали лучший результат с осени прошлого года. Согласно отчету CoinShares, общий приток средств достиг $2,17 млрд. Однако эйфория была недолгой: к концу недели рынок остыл, а суточный отток капитала составил $378 млн.

Эксперты связывают резкое изменение курса с тремя факторами:

Дипломатическое противостояние вокруг Гренландии и угроза торговых войн.

Новые таможенные ограничения, анонсированные администрацией Трампа.

Ожидание назначения нового главы Федеральной резервной системы (ФРС).

Распределение активов и регионов:

Bitcoin: стал главным магнитом для денег ($1,55 млрд)

Ethereum: привлек $496 млн, игнорируя опасения по поводу законопроекта Clarity Act в Сенате.

Альтокоины: XRP получил $69,5 млн, Solana — $45,5 млн.

География: Абсолютным лидером остаются США ($2,05 млрд), значительно опережая Германию и Швейцарию.

Контраст между ETF и ценой: Несмотря на то, что американские спотовые Bitcoin -ETF привлекли рекордные $1,42 млрд (львиная доля в BlackRock — $1,03 млрд), цена биткоина скорректировалась до $91 000. Это повлекло за собой каскад ликвидаций на сумму более $874 млн, где больше всего. Аналитики из Kronos Research объясняют это чрезмерным кредитным плечом и перегретым рынком деривативов.

Ethereum бьет рекорды: активность в сети достигла исторического максимума после обновления Fusaka

Сеть Ethereum показывает беспрецедентный уровень активности. По данным аналитической платформы The Block, 17 января показатель среднесуточного количества транзакций (7DMA) установил новый исторический рекорд, достигнув отметки 2,43 миллиона.

Основным драйвером роста стал хардфорк Fusaka, развернутый в середине декабря 2025 года. Это обновление позволило оптимизировать работу сети с помощью технологии PeerDAS и увеличения пространства для блогов (blobs). Как следствие, средняя стоимость транзакции (газ) упала до $0,15, что сделало использование сети максимально доступным для пользователей. Предыдущий максимум активности держался с мая 2021 года.

Технический сбой на Paradex: биржа откатила сеть после обвала цены биткоина до нуля

Децентрализованная платформа Paradex, специализирующаяся на бессрочных контрактах (perp-DEX), возобновила работу после масштабного восьмичасового сбоя. Для исправления последствий разработчики произвели откат сети в блок 1604710.

Причиной инцидента стала ошибка при техническом обслуживании базы данных. Сбой вызвал аномальное поведение системы: цена биткоина на платформе мгновенно упала до нулевой отметки, что привело к массовой принудительной ликвидации тысяч пользовательских позиций.

Меры по восстановлению:

Все открытые ордера (кроме TPSL) были аннулированы.

Аккаунты возвращены в состояние, предшествующее техническим работам.

Команда заверила в безопасности активов, однако сроки окончательного возврата средств пока не разглашаются из-за сложности процесса.

В настоящее время Paradex занимает восьмое место в рейтинге perp-DEX по объемам торгов ($37,3 млрд за 30 дней), значительно уступая лидерам рынка, таким как Hyperliquid ($141,4 млрд) и Aster ($118,4 млрд).

Белый дом угрожает отменить криптозаконопроект CLARITY из-за демарша Coinbase — СМИ

Администрация президента США рассматривает возможность отзыва поддержки ключевого законопроекта о структуре крипторынка (CLARITY Act). Причиной стала публичная критика документа со стороны биржи Coinbase и выход из переговорного процесса, сообщает журналистка Fox Business Элеанор Терретт.

Конфликт разгорелся вокруг ограничений для стейблкоинов, предложенных Банковским комитетом Сената. В частности, речь идет о фактическом запрете на выплату пассивного дохода владельцам стейблкоинов — норме, на которой настаивает банковский сектор. В ответ CEO Coinbase Брайан Армстронг заявил, что биржа не поддержит документ, создающий барьеры для отрасли.

В Белом доме такая позиция была воспринята как попытка диктата со стороны частного бизнеса.

«Это законопроект президента Трампа, а не Брайана Армстронга», — цитирует Терретт свой источник.

Власти дают понять: если Coinbase не пойдет на компромисс с банками, внедрение нормативной базы в США снова будет отсрочено на неопределенный срок.