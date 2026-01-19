Multi от Минфин
19 января 2026, 17:43 Читати українською

В Украине низкая коррупция. И сейчас я это докажу

Конечно, заголовок этой колонки — кликбейт. Все мы прекрасно понимаем, что в Украине высокий уровень коррупции. Таким он, скорее всего, останется через пять или десять лет. И неважно, кто в то время будет президентом, или как изменится состав парламента.

В Украине низкая коррупция.

В то же время на фоне громких расследований может сложиться впечатление, что сейчас коррупция в Украине находится на пике за всю свою историю. Однако совсем другие выводы можно сделать, если посмотреть на украинскую коррупцию в исторической перспективе.

«За 40 тысяч столько шума, что пожилую женщину побеспокоили?», — так Игорь Коломойский прокомментировал последнее расследование НАБУ и САП. Если проигнорировать эйджизм, то иронию олигарха вполне можно понять.

Юлия Тимошенко, которая дважды была премьер-министром, руководила одной из крупнейших фракций парламента, заключала многомиллиардные государственные контракты, сейчас, якобы, лично управляет перекупкой нескольких депутатов. При этом за какие-то почти символические для украинского политикума деньги. Соизмеримые, пожалуй, со стоимостью одного концерта в областном центре во время президентской кампании 2010 года.

«Украинские депутаты еще никогда не были такими дешевыми», — прокомментировал информацию о расследовании журналист Роман Цимбалюк.

Не так давно переходы между фракциями в Верховной Раде были обычным явлением. А прайсы различных политических сил за присоединение к ним были почти открытой информацией. Да и избирателями это воспринималось скорее как часть политического процесса. Что за эти действия могут открыть уголовное производство, мало кто даже догадывался.

Абсолютный рекорд по количеству межфракционных переходов был установлен в Верховной Раде IV созыва (2002−2006 годы) — 846. То есть в среднем каждый нардеп тогда почти дважды менял фракцию. А некоторые за время пребывания в парламенте 15 раз меняли политическую ориентацию. Подробно о том, как происходили межфракционные переходы, можно узнать из этого исследования.

Еще больший резонанс приобрело «дело Миндича». По версии следствия, несколько человек контролировали государственную компанию «Энергоатом» и требовали откаты от ее поставщиков. Сумма, которая могла быть присвоена через эту схему, оценивается в $100 млн.

Масштаб обвинений на фоне отключений электроэнергии вызвал справедливое возмущение и пошатнул рейтинг Президента. Но будем откровенны, откаты на государственных закупках — не выдумка нынешней власти. Более того, исходя из обнародованных материалов, участником схемы был бывший депутат Верховной Рады, а ныне российский парламентарий Андрей Деркач. В 2006−2007 годах он руководил Энергоатомом.

Не будучи журналистами-расследователями, а пользуясь обычной логикой, можем ли мы предположить, что, находясь на должности, он не участвовал в коррупционных схемах, а соответствующий талант у него проснулся только после переезда в Москву? Но вы не найдете никаких скандальных записей или громких уголовных дел за тот период. Из-за отсутствия правонарушений или расследований — решайте сами.

«Дело Миндича» — крупнейший коррупционный скандал с 2014 года. Сравним его с другими громкими случаями, когда государство теряло деньги.

Начнем с приватизации Криворожстали. В 2004 году она была продана консорциуму украинских олигархов за $800 млн. После Оранжевой революции ее национализировали и выставили на повторные торги. В 2005 году повторно продали, на этот раз за $4,8 млрд глобальной металлургической компании Mittal Steel. Несложно посчитать, что прямые бюджетные убытки из-за первой приватизации составили $4 млрд или 40 «дел Миндича».

Приобрела ли эта приватизация общественный резонанс? И да, и нет. Обвинения в «копейчной» продаже комбината использовал в своей предвыборной кампании Виктор Ющенко. Но ответственности никто не понес, а олигархи, которые покупали Криворожсталь, сейчас остаются уважаемыми предпринимателями. Гораздо активнее в обществе обсуждалась вторая продажа комбината — многих возмутило индийское происхождение главного акционера Mittal Steel.

В 2006−2008 годах самым интересным кейсом была «Тендерная палата Украины». Сейчас трудно даже осознать, что это такое. Фактически это просто общественная организация, которая каким-то чудом замкнула на себе государственные закупки. Как объясняют расследователи из Bihus.Info, желающие принять участие в тендере должны были подать заказчику ряд документов, однако сделать это напрямую не могли: между участником и заказчиком вклинивался частный посредник, которому участник был вынужден платить за различные услуги — консультации, оформление документации, выписки, объявления и т. д.

«Согласно подсчетам ГлавКРУ, только за первые полгода эта схема вытащила из карманов участников тендеров 930 млн грн. (на тот момент — $200 млн). Таким образом, за 2,5 года существования она могла нанести ущерб на $1 млрд», — рассказывают расследователи. А это равноценно 10 «делам Миндича».

По моему личному мнению, наиболее ярким примером системной коррупции в государственном аппарате была попытка в 2011 году принять закон «о поддержке сельского хозяйства». Эта поддержка должна была заключаться в том, что экспортом сельскохозяйственной продукции могли бы заниматься исключительно определенные государством компании-агенты. Свободный рынок фактически ликвидировался, а фермеры были бы вынуждены продавать свою продукцию тем трейдерам, которых выберет власть, и по цене, которую те назовут. Или же они могли оставить урожай гнить на поле — это закон не запрещал. В конце концов изменения не были введены, но эта вероятность была достаточно высока, а иностранные аграрные компании уже были готовы покинуть украинский рынок.

Коррупцию в высших эшелонах власти можно условно разделить на два вида. В первом существуют государственные механизмы, а определенные лица ищут способы использовать их в свою пользу.

Второй — это когда властный аппарат с самого начала направлен на разработку таких механизмов, которые будут работать на его личную выгоду. «Хлебная монополия» и «тендерная палата» относятся именно к нему.

Последние громкие скандалы демонстрируют, что сейчас в Украине распространен первый тип коррупции. Вполне возможно, что им пронизаны различные ступени власти, и так будет оставаться еще долго. Но это коррупция «субъектов», а не самого государственного аппарата. И именно это дает надежду, ведь с такими действиями теоретически могут справиться правоохранители, или по крайней мере снизить уровень их масштаба.

Колонка опубликована в рамках нового проекта «Минфина» «От редакции». Здесь мы делимся личными взглядами журналистов и редакторов на важные или просто интересные новости. Редакция может не разделять авторскую позицию.

Автор:
Олексій Писарев
Заместитель главного редактора Олексій Писарев
Пишет на темы: Инвестиции, фондовый рынок, forex, макроэкономика
Источник: Минфин
