Китай начал активную фазу строительства одного из самых амбициозных инфраструктурных проектов современности — «Большой энергетической стены». В пустыне Кубуци стартовал монтаж гигантской солнечной электростанции, которая будет состоять из 8 миллионов панелей. Этот проект является частью стратегического плана по достижению фантастической мощности в 100 ГВт, что навсегда изменит энергетический ландшафт не только Китая, но и всего мира, пишет издание Energies Media.
Китай приступил к строительству «Большой энергетической стены»
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Путь к абсолютной энергетической доминанте
История китайской солнечной энергетики началась скромно в 1983 году с запуска станции мощностью всего 10 кВт в провинции Ганьсу. Сегодня же КНР демонстрирует темпы, которые кажутся недостижимыми для других стран.
Согласно последним данным Global Energy Monitor, Китай уверенно закрепил за собой статус мирового лидера:
- 2024 год: Добавлено рекордные 278 ГВт новых солнечных мощностей.
- 2025 год: Только за первые пять месяцев введено в эксплуатацию почти 200 ГВт.
- Общий итог: К середине 2025 года суммарная мощность солнечной энергетики Китая превысила 1 ТВт (тераватт).
Однако Пекин не собирается останавливаться. Начало строительства «Великой энергетической стены» свидетельствует о переходе к новой эре мегапроектов.
Масштабы, поражающие воображение
Если Великая Китайская стена строилась веками для защиты границ, то новая «Стена» возводится для защиты энергетической безопасности и экологии. Местом для реализации выбрана пустыня Кубуци на севере страны.
По информации Ordos Energy, параметры объекта являются беспрецедентными:
- Длина: Около 133 км (82,6 мили).
- Ширина: До 25 км (15,5 миль).
- Мощность: Проект рассчитан на генерацию объемов энергии, которые «с лихвой» покроют потребности Пекина.
Это не первый подобный проект — в пустыне Шагехуан уже развернуты мощности на 455 ГВт, но «Стена» в Кубуци отличается своей комплексностью и интеграцией в экосистему.
Больше, чем просто электричество: экология и экономика
Главная цель проекта — к 2030 году выйти на генерацию 180 миллиардов кВт·ч электроэнергии ежегодно. Для транспортировки этой энергии в агломерацию Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй будет построена новая высоковольтная линия передачи.
Проект также решает проблему опустынивания региона, известного как «Море смерти», где пески постепенно поглощают бассейн реки Хуанхэ.
- Барьер для пустыни: Солнечные панели создадут тень, уменьшая испарение влаги на площади 27 млн гектаров.
- Защита почвы: Конструкции будут служить ветрозащитными полосами, предотвращая эрозию.
- В наиболее засушливых зонах под панелями высадят 2400 гектаров сельскохозяйственных культур.
По словам официального представителя региона Далад Баннар Ли Кая, реализация проекта создаст около 50 000 новых рабочих мест к 2030 году, превратив депрессивный регион в процветающий энергетический хаб.
Комментарии - 1
І тільки китайці чомусь здатні одночасно бути технологічним лідером в сфері сонячних панелей, акумуляторів та електромобілів. Разом це комбо дасть ще й перевагу в енергетичному секторі. Гігавати енергії, яка не потребує палива та з мінімальним обслуговуванням.
Екологічний ефект багато кому видається спірним, але за 10-20 років смог міст Китаю стане історією.