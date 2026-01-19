Китай приступил к строительству «Большой энергетической стены»

Китай начал активную фазу строительства одного из самых амбициозных инфраструктурных проектов современности — «Большой энергетической стены». В пустыне Кубуци стартовал монтаж гигантской солнечной электростанции, которая будет состоять из 8 миллионов панелей. Этот проект является частью стратегического плана по достижению фантастической мощности в 100 ГВт, что навсегда изменит энергетический ландшафт не только Китая, но и всего мира, пишет издание Energies Media.

Путь к абсолютной энергетической доминанте

История китайской солнечной энергетики началась скромно в 1983 году с запуска станции мощностью всего 10 кВт в провинции Ганьсу. Сегодня же КНР демонстрирует темпы, которые кажутся недостижимыми для других стран.

Согласно последним данным Global Energy Monitor, Китай уверенно закрепил за собой статус мирового лидера:

2024 год: Добавлено рекордные 278 ГВт новых солнечных мощностей.

2025 год: Только за первые пять месяцев введено в эксплуатацию почти 200 ГВт.

Общий итог: К середине 2025 года суммарная мощность солнечной энергетики Китая превысила 1 ТВт (тераватт).

Однако Пекин не собирается останавливаться. Начало строительства «Великой энергетической стены» свидетельствует о переходе к новой эре мегапроектов.

Масштабы, поражающие воображение

Если Великая Китайская стена строилась веками для защиты границ, то новая «Стена» возводится для защиты энергетической безопасности и экологии. Местом для реализации выбрана пустыня Кубуци на севере страны.

По информации Ordos Energy, параметры объекта являются беспрецедентными:

Длина: Около 133 км (82,6 мили).

Ширина: До 25 км (15,5 миль).

Мощность: Проект рассчитан на генерацию объемов энергии, которые «с лихвой» покроют потребности Пекина.

Это не первый подобный проект — в пустыне Шагехуан уже развернуты мощности на 455 ГВт, но «Стена» в Кубуци отличается своей комплексностью и интеграцией в экосистему.

Больше, чем просто электричество: экология и экономика

Главная цель проекта — к 2030 году выйти на генерацию 180 миллиардов кВт·ч электроэнергии ежегодно. Для транспортировки этой энергии в агломерацию Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй будет построена новая высоковольтная линия передачи.

Проект также решает проблему опустынивания региона, известного как «Море смерти», где пески постепенно поглощают бассейн реки Хуанхэ.

Барьер для пустыни: Солнечные панели создадут тень, уменьшая испарение влаги на площади 27 млн гектаров.

Защита почвы: Конструкции будут служить ветрозащитными полосами, предотвращая эрозию.

В наиболее засушливых зонах под панелями высадят 2400 гектаров сельскохозяйственных культур.

По словам официального представителя региона Далад Баннар Ли Кая, реализация проекта создаст около 50 000 новых рабочих мест к 2030 году, превратив депрессивный регион в процветающий энергетический хаб.