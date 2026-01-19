Multi от Минфин
19 января 2026, 14:08

Китай приступил к строительству «Большой энергетической стены»

Китай начал активную фазу строительства одного из самых амбициозных инфраструктурных проектов современности — «Большой энергетической стены». В пустыне Кубуци стартовал монтаж гигантской солнечной электростанции, которая будет состоять из 8 миллионов панелей. Этот проект является частью стратегического плана по достижению фантастической мощности в 100 ГВт, что навсегда изменит энергетический ландшафт не только Китая, но и всего мира, пишет издание Energies Media.

Китай начал активную фазу строительства одного из самых амбициозных инфраструктурных проектов современности — «Большой энергетической стены».

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Путь к абсолютной энергетической доминанте

История китайской солнечной энергетики началась скромно в 1983 году с запуска станции мощностью всего 10 кВт в провинции Ганьсу. Сегодня же КНР демонстрирует темпы, которые кажутся недостижимыми для других стран.

Согласно последним данным Global Energy Monitor, Китай уверенно закрепил за собой статус мирового лидера:

  • 2024 год: Добавлено рекордные 278 ГВт новых солнечных мощностей.
  • 2025 год: Только за первые пять месяцев введено в эксплуатацию почти 200 ГВт.
  • Общий итог: К середине 2025 года суммарная мощность солнечной энергетики Китая превысила 1 ТВт (тераватт).

Однако Пекин не собирается останавливаться. Начало строительства «Великой энергетической стены» свидетельствует о переходе к новой эре мегапроектов.

Масштабы, поражающие воображение

Если Великая Китайская стена строилась веками для защиты границ, то новая «Стена» возводится для защиты энергетической безопасности и экологии. Местом для реализации выбрана пустыня Кубуци на севере страны.

По информации Ordos Energy, параметры объекта являются беспрецедентными:

  • Длина: Около 133 км (82,6 мили).
  • Ширина: До 25 км (15,5 миль).
  • Мощность: Проект рассчитан на генерацию объемов энергии, которые «с лихвой» покроют потребности Пекина.

Это не первый подобный проект — в пустыне Шагехуан уже развернуты мощности на 455 ГВт, но «Стена» в Кубуци отличается своей комплексностью и интеграцией в экосистему.

Больше, чем просто электричество: экология и экономика

Главная цель проекта — к 2030 году выйти на генерацию 180 миллиардов кВт·ч электроэнергии ежегодно. Для транспортировки этой энергии в агломерацию Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй будет построена новая высоковольтная линия передачи.

Проект также решает проблему опустынивания региона, известного как «Море смерти», где пески постепенно поглощают бассейн реки Хуанхэ.

  • Барьер для пустыни: Солнечные панели создадут тень, уменьшая испарение влаги на площади 27 млн гектаров.
  • Защита почвы: Конструкции будут служить ветрозащитными полосами, предотвращая эрозию.
  • В наиболее засушливых зонах под панелями высадят 2400 гектаров сельскохозяйственных культур.

По словам официального представителя региона Далад Баннар Ли Кая, реализация проекта создаст около 50 000 новых рабочих мест к 2030 году, превратив депрессивный регион в процветающий энергетический хаб.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
neverice
neverice
19 января 2026, 15:10
#
От як не крути, а китайці таки стратегічно працюють. Пустель в світі купа, електрика дорога, залежність від нафти шалена.
І тільки китайці чомусь здатні одночасно бути технологічним лідером в сфері сонячних панелей, акумуляторів та електромобілів. Разом це комбо дасть ще й перевагу в енергетичному секторі. Гігавати енергії, яка не потребує палива та з мінімальним обслуговуванням.
Екологічний ефект багато кому видається спірним, але за 10-20 років смог міст Китаю стане історією.
