Трамп купил облигации Netflix и Warner Bros. после их заявления о слиянии

Президент США Дональд Трамп приобрел облигации Netflix и Warner Bros Discovery на сумму до $2 млн через несколько недель после того, как компании объявили о своем возможном слиянии. Об этом сообщило Reuters .

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно о покупке

В декларации о доходах, который требуется Управлением по этике в правительстве, указана информация о 191 финансовой транзакции, включая две продажи на сумму не менее $1,25 млн и до $51 млн корпоративных и муниципальных облигаций.

Точная сумма покупок или продаж Трампа неясна из-за широкого диапазона сумм в отчете, некоторые из которых указаны в диапазоне от $1 млн до $5 млн.

Инвестиции были осуществлены в период с 14 ноября по 19 декабря.

В свою очередь представитель Белого дома сообщил, что портфель акций и облигаций Трампа управляется независимыми финансовыми учреждениями.

«Все активы хранятся на дискреционных счетах и ​​инвестируются с помощью компьютерных модельных портфелей, которые автоматически воспроизводят признанные индексы, такие как Schwab 1000», — говорится в заявлении Белого дома.

Читайте также: Netflix купил Warner Bros за $82,7 млрд

«Ни президент Трамп, ни кто-либо из членов его семьи не имеют возможности руководить, влиять или вносить предложения относительно того, как инвестируется портфель или когда инвестиции покупаются или продаются. Все инвестиционные решения принимаются исключительно независимыми управляющими».

Покупка Warner Bros

Ранее «Минфин» писал, что Netflix объявила о приобретении Warner Bros, включая HBO Max HBO. Это решение было принято после напряженного раунда торгов, в котором также участвовали гиганты Paramount и Comcast.