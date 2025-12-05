Netflix в шаге от поглощения HBO: Warner Bros. Discovery начала эксклюзивные переговоры о продаже основных активов

Медиаиндустрия стоит на пороге тектонических сдвигов. Корпорация Warner Bros. Discovery (WBD) вступила в стадию эксклюзивных переговоров с Netflix о продаже своих киностудий и стримингового бизнеса HBO Max. Это решение было принято после напряженного раунда торгов, в котором также участвовали гиганты Paramount и Comcast. Об этом сообщает The Wall Street Journal 5 декабря.

«Кэш» победил: детали потенциальной сделки

По информации источников, Netflix предложил выкупить активы преимущественно за наличные. Если сделка состоится, это станет крупнейшим приобретением в истории стримингового сервиса, который стремится усилить свою библиотеку такими франшизами, как «Гарри Поттер», «Супермен» и хитами уровня «Игры престолов».

Схема сделки предусматривает сложную реструктуризацию:

Warner Bros. Discovery планирует разделиться на две отдельные компании.

Первая компания объединит студийные активы и стриминг (HBO Max) — именно ее покупает Netflix.

Вторая компания возьмет на себя управление линейными кабельными сетями (CNN, TNT, TBS).

Ожидается, что официальное объявление о сделке может состояться в ближайшее время.

Возмущение Paramount и предупреждение о монополии

Решение предоставить эксклюзивное право на переговоры Netflix стало ударом для Paramount и его CEO Дэвида Эллисона, который стремился купить WBD полностью (вместе с телеканалами).

В письме к руководству Warner Bros. Discovery компания Paramount резко раскритиковала этот шаг:

«Компания начала недальновидный процесс с заранее определенным результатом, который дает преимущество одному участнику торгов».

Конкуренты предупреждают, что сделка с Netflix может «никогда не закрыться» из-за потенциального вето со стороны регуляторов. Поглощение HBO Max лидером рынка Netflix создаст игрока с чрезмерной властью на рынке стриминга, что уже вызывает беспокойство в Вашингтоне.