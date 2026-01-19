Графики отключений света меняются: Украина переходит в режим 4,5-5 очередей

Из-за обстрелов энергетики Украина переходит в режим 4,5−5 очередей отключений электроэнергии, при котором время отсутствия света может превышать 16 часов в сутки. Об этом сообщил гендиректор энергокомпании YASNO Сергей Коваленко.

Какая ситуация со светом

Он напомнил, что в Киеве продолжаются экстренные отключения. В настоящее время у киевлян примерно около 3 часов со светом и до 10 часов без, причем ситуация отличается по районам. Днепр и область живут по графику.

«Ситуация в энергосистеме изменилась. Если раньше более 4 очередей означали экстренные отключения вне графика, то сейчас страна начинает жить в графиках в 4,5−5 очередей», — подчеркнул Коваленко.

Что это значит?

Гендиректор YASNO пояснил, что максимальные интервалы 7 часов без света / 3,5 часа со светом — пока неактуальны.

«График вероятных отключений — неактуален. При ограничениях в 5 очередей из 6 отключения могут продолжаться более 16 часов. Это текущая реальность», — подчеркнул Коваленко.

Он добавил, что даже такой жесткий график лучше полной непредсказуемости, чем экстренные отключения в Киеве.

По словам гендиректора Yasno, из-за обстрелов энергетики, трудно сказать станет лучше.

«Нам точно нужно пережить эти сильные морозы — с потеплением потребление должно уменьшиться. Впрочем, ключевой фактор — обстрелы энергетики. Их спрогнозировать невозможно», — подытожил Коваленко.