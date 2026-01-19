Инвестор Марк Мобиус предупредил: укрепление доллара может ударить по золоту

Инвестор Марк Мобиус выразил мнение, что золото утратило свою привлекательность после значительного роста. Он предупредил, что возможное укрепление доллара может ослабить позиции драгоценных металлов, несмотря на оптимистичные настроения большинства участников рынка, пишет Bloomberg.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Почему золото теряет привлекательность

«Я не стану покупать золото на текущем уровне», — заявил Мобиус, управляющий директор фонда Mobius Emerging Opportunities Fund. Он добавил, что рассмотрит возможность покупки металла, если цены снизятся на 20%.

По словам Мобиуса, доллар может укрепиться с текущих позиций, поскольку прогнозы указывают на улучшение экономической ситуации в США. Это, вероятно, сделает драгоценные металлы менее привлекательными для инвесторов.

На чем построен прогноз Мобиуса

Осторожный прогноз Мобиуса основан на лучшем для золота годе с 1979 года. Рост цен был обусловлен покупками центральными банками, снижением процентных ставок и спросом со стороны инвесторов в рамках «торговли обесцениванием». В прошлом году многие факторы, способствовавшие росту цен на золото, остаются в силе, что поддерживает позитивные перспективы для инвесторов.

Читайте также: Золото пробило исторический потолок в $4600, серебро и платина также растут

Компания Mobius отдельно отметила, что Китай, Индия, Корея и Тайвань являются наиболее привлекательными фондовыми рынками региона для глобальных инвесторов. Рост китайского рынка выглядит устойчивым благодаря успехам в технологическом секторе.

«Цель Китая сейчас — обогнать США в производстве высокотехнологичных чипов и в области искусственного интеллекта», — заявил Мобиус. Он подчеркнул, что инвестиции направляются в технологический сектор, а не в потребительские товары.

Мобиус также сохраняет оптимизм относительно индийских акций, ссылаясь на решение правительства увеличить расходы и инвестиции, особенно в технологический сектор.

Уже через 14 дней вы узнаете, как эффективно управлять личными финансами, начать инвестировать и сформировать устойчивые финансовые привычки для непрерывного наращивания вашего капитала.