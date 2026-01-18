В случае введения НДС для ФЛП налоговая нагрузка для «упрощенцев» 1 группы вырастет в 20 раз — Южанина

В Украине может наступить настоящий налоговый «блекаут» для малого бизнеса. Народная депутат Нина Южанина, опираясь на данные ГНС и Министерства финансов, обнародовала анализ последствий возможного введения обязательной регистрации плательщиками НДС для предпринимателей, чей годовой доход превышает 1 миллион гривен.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

40% предпринимателей окажутся под давлением

По словам Южаниной, новые правила регистрации плательщиками НДС затронут 633 402 ФЛП, что составляет около 39% всех «упрощенцев» первой, второй и третьей групп. Наибольший удар испытывает вторая группа, которая является основой малого ритейла.

Среди тех, кто превысил предел в миллион гривен:

Вторая группа составляет большинство — 374 206 человек (59,1%);

Третья группа насчитывает 253 604 человека (40%);

Первая группа включает 5 592 предпринимателя (0,9%).

Катастрофический рост нагрузки

Цифры свидетельствуют о том, что совокупная сумма НДС для таких ФЛП может составить 143 миллиарда гривен. Это в 3,5 раза больше суммы единого налога, которую эти же предприниматели уплатили в 2024 году (40,7 млрд грн).

Депутат отмечает, что для отдельных категорий бизнеса увеличение налогового давления будет фатальным:

Для первой группы нагрузка вырастет в 20 раз;

Для второй группы — в 15 раз;

Для третьей группы — в 1,6 раза.

Административная ловушка и заниженные расчеты

Помимо финансовых затрат НДС принесет с собой сложное администрирование. Предпринимателям придется вести полноценную бухгалтерию, регистрировать налоговые накладные и сталкиваться с рисками их блокирования через систему СМКОР.

Южанина также отметила, что Министерство финансов в своих прогнозах оценивает дополнительные доходы бюджета лишь в 40 млрд грн, что значительно меньше реальных расчетных 143 млрд грн. По мнению депутата, это может свидетельствовать либо об ошибке в расчетах, либо о сознательном занижении цифр, либо о том, что правительство заранее ожидает массового закрытия малого бизнеса.

«Это уничтожение украинского мелкого бизнеса во время войны», — подытожила Южанина.