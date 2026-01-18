Цены на газ в Европе взлетели на 30% за неделю: сильные морозы и пустые хранилища давят на рынок

В пятницу, 16 января, на европейских энергетических биржах отмечался стремительный рост стоимости природного газа. Причиной стал прогноз о приближающейся новой волне экстремальных морозов, что совпало с критическим исчерпанием запасов в подземных хранилищах. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Прыжок цен и энергетическое ралли

В ходе торгов в пятницу цена фьючерса на природный газ на нидерландской платформе TTF подскочила на 10,5%, достигнув отметки 36,66 евро за мегаватт-час. В целом за неделю стоимость «голубого топлива» выросла почти на 30%.

Аналитики Capital Economics отмечают, что, кроме погодного фактора, на цены повлияло «закрытие позиций» спекулянтами, что лишь усилило амплитуду рыночных колебаний.

Хранилища пустеют быстрее нормы

Ситуация с резервами в ЕС выглядит тревожной:

Текущий уровень запасов: заполненность хранилищ упала ниже 52%.

Сравнение: средний показатель за последние пять лет для этого периода составляет 67%.

Из-за сильных холодов темпы отбора газа из хранилищ значительно ускорились, что создает риск дефицита к концу отопительного сезона.

Битва за СПГ: Азия против Европы

Ожидается, что ледяной воздух в ближайшие дни охватит весь европейский континент. Однако Европа не единственная, кто страдает от непогоды. Экстремальные морозы прогнозируют и в Азии.

Это провоцирует жесткую глобальную конкуренцию за партии сжиженного природного газа (СПГ). Азиатские импортеры уже активизировались на спотовом рынке, что заставляет европейских покупателей переплачивать, чтобы перехватить грузы.