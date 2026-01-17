Бизнес ожидает рост деловой активности в 2026 году — опрос НБУ

Украинские предприниматели сохраняют оптимистичные настроения по своей деятельности на ближайшие 12 месяцев. Согласно результатам опроса НБУ за IV квартал 2025 года бизнес адаптировался к условиям военного положения и ожидает постепенного роста деловой активности. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Индекс деловых ожиданий

Индекс деловых ожиданий предприятий (ИДО) составил 102,1% по сравнению со 102,5% в ІІІ квартале 2025 года.

Участники опроса сохранили положительные ожидания финансово-экономического состояния предприятий, общих объемов реализации продукции, инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь. Оживление деловой активности ожидали предприятия 10 опрошенных областей и большинства видов деятельности. Оценки будущего общего количества работников стали менее пессимистичными.

Военные действия и их последствия остаются доминирующим фактором, влияющим на способность предприятий наращивать объемы производства. Более других факторов ожидалось усиление влияния слишком высоких цен на энергоносители, ограниченности производственных мощностей и нехватки квалифицированных работников.

Ожидание по макроэкономической ситуации

Бизнес сдержанно оценил объемы производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев: баланс ответов — «минус» 1,8% (в ІІІ квартале — 6,1%).

Увеличения объема производства ожидали респонденты из восьми областей. Высокие ожидания продемонстрировали предприятия энерго- и водоснабжения, крупные предприятия, а также работающие исключительно на внутреннем рынке. Самые низкие — предприятия торговли, малые предприятия и осуществляющие только экспортные операции.

Инфляционные ожидания улучшились: в ІV квартале ожидаемая в ближайшие 12 месяцев годовая инфляция составила 11,1% по сравнению с 11,4% в предыдущем квартале. Доля респондентов, считавших, что инфляция превысит 15%, уменьшилась за квартал на 4.8 п.п. до 17,9%.

Военные действия остаются наиболее весомым проинфляционным фактором для 83,4% респондентов. Также респонденты ожидали существенного влияния фактора «издержки на производство» и курсового фактора. Впервые за последние пять кварталов ослабли ожидания роста цен на мировых рынках. В третий раз подряд ослабли ожидания влияния фактора «налоговые изменения».

Респонденты незначительно усилили курсовые ожидания — до 44,27 грн/$ с 44,11 грн/$ в прошлом квартале.

66,6% респондентов ожидали обменный курс более 43,50 грн/$,

32,9% респондентов — в пределах 40,51 — 43,50 грн/$.

Текущее состояние и ожидания предприятий по собственному развитию

Бизнес сохранил сдержанные оценки текущего финансово-экономического состояния собственных предприятий: баланс ответов составил «минус» 5,8% по сравнению с «минус» 5,3% в ІІІ квартале.

Респонденты и дальше положительно оценивали изменения финансово-экономического состояния собственных предприятий в следующие 12 месяцев: баланс ответов — 0,8% (в ІІІ квартале 2025 года — 1,7%).

Оптимистические ожидания продемонстрировали предприятия энерго- и водоснабжения, перерабатывающей промышленности и строительства. В то же время респонденты добывающей промышленности ожидали сохранения будущего финансово-экономического состояния собственных предприятий на текущем уровне.

Участники опроса ожидали увеличения объемов реализации продукции в следующие 12 месяцев, хотя и несколько более низкими темпами, в частности на внешнем рынке: балансы ответов — 9,6% и 11,7% (в ІІІ квартале — 11.0% и 16.1% соответственно).

Роста общих объемов реализации продукции ожидали представители большинства видов экономической деятельности, больше всего — энерго- и водоснабжения, перерабатывающей промышленности и других видов деятельности.

Роста объемов реализации продукции на внешнем рынке больше всего ожидали респонденты предприятий добывающей промышленности, других видов деятельности, а также транспорта и связи.

Респонденты ожидали оживленного роста уровня инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь: баланс ответов 7% (в ІІІ квартале — 4.3%). В то же время, участники опроса имели сдержанные ожидания относительно инвестиционных расходов на строительные работы: баланс ответов — «минус» 2,9% (в III квартале — 0.0%).

Предприятия, привлекающие иностранные инвестиции, сохранили ожидания роста их объемов в следующие 12 месяцев: баланс ответов — 15,5% (в ІІІ квартале — 18.7%). Высокие ожидания имели предприятия энерго- и водоснабжения. Доля респондентов, которые в последующие 12 месяцев планируют привлекать иностранные инвестиции, составила 21.5% по сравнению с 23.3% в предварительном опросе.

Респонденты дали менее пессимистические оценки по количеству работников на своих предприятиях в следующие 12 месяцев: баланс ответов составил «минус» 3,8% по сравнению с «минус» 4,4% в ІІІ квартале. Предприятия энерго- и водоснабжения, а также других видов деятельности ожидали увеличения количества работников в последующие 12 месяцев. В то же время, респонденты сельского хозяйства, добывающей и перерабатывающей промышленности, строительства, торговли, а также транспорта и связи имели негативные ожидания, больше всего — добывающей промышленности.

Кредиты

Несмотря на дальнейшее уменьшение потребности в заемных средствах в ближайшее время (до 31,7% опрошенных в ІV квартале по сравнению с 32.8% в ІІІ квартале), доля респондентов, планирующих брать банковские кредиты, выросла до 35,8% с 33,3% в ІІІ квартале.

Предприятия, планирующие привлекать кредиты, традиционно предпочитают кредиты в национальной валюте — 80,9% (в ІІІ квартале — 78.8%). Высокие ставки остаются самым существенным препятствием для привлечения новых кредитов — 43,9% ответов. Несколько возросла доля респондентов, которые в дальнейшем отмечали наличие других источников финансирования — до 42,4% по сравнению с 41,6% в предыдущем опросе.

В свою очередь заметно ослабило влияние фактора «чрезмерные требования к залогу» (на 3.3 п. п. до 26,5%).

Респонденты ослабили свои оценки по ужесточению условий доступа к банковским кредитам: баланс ответов — 11,6% (в предварительном опросе — 12,4%).

Доля компаний, планирующих привлекать средства за рубежом, составила 7,1% по сравнению с 6,8% в ІІІ квартале.

Опрос

Квартальный опрос проводился с 3 по 28 ноября 2025 года. В опросе приняло участие 663 предприятия из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей).

Среди опрошенных предприятий 21,1% - торговые компании, 19% - перерабатывающей промышленности, 14,3% - сельского хозяйства, 13,9% - транспорта и связи, 6% - добывающей промышленности, 4,8% - энерго- и водоснабжения, 3,3% - строительства, 17,5% - другие; 31,4% респондентов — крупные предприятия, 36,7% - средние, 32% - малые.

«Результаты опросов отражают только мнение респондентов — руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины», — подчеркнул регулятор.