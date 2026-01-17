Такси в Киеве будет работать во время комендантского часа: Bolt и Uklon подтвердили круглосуточную работу

Сегодня, 17 января, жители Киева снова смогут воспользоваться услугами популярных сервисов такси в ночное время. Компании Uklon и Bolt официально объявили о возобновлении работы во время комендантского часа после согласования с городскими властями.

Почему вернули ночные поездки?

Решение связано с введением режима чрезвычайной ситуации в энергетике и сильными морозами. Правительство и КГГА пошли на этот шаг, чтобы обеспечить мобильность граждан в критических условиях.

Куда можно уехать ночью?

Представители сервисов отмечают, что возможность ночных поездок — это, прежде всего, инструмент безопасности и взаимопомощи. Такси можно вызвать, чтобы:

Добраться до «Пунктов несокрушимости», пунктов обогрева или локаций, где есть стабильная связь и свет.

Вовремя доехать до железнодорожного вокзала или медицинских учреждений.

Доставить продукты, лекарства или теплые вещи близким, оказавшимся в сложной ситуации.

Компании призывают киевлян пользоваться такси ночью только в случаях реальной потребности и напоминают об обязательном соблюдении правил безопасности при сигналах воздушной тревоги.

Круглосуточный Киев

Согласно новым правилам Кабмина из-за энергетического кризиса не только такси, но и ряд гражданских объектов переходит на особый режим. Аптеки, заправки и торговые центры, имеющие статус «Пунктов несокрушимости», теперь могут работать 24/7. Это позволяет жителям города получить доступ к необходимым сервисам в любой момент, несмотря на действие комендантского часа.

В МВД разъяснили правила передвижения во время энергетической ЧС: комендантский час ослабляют исключительно в зонах чрезвычайной ситуации в энергетике. Граждане могут свободно направляться в «Пункты несокрушимости» или обогрева пешком или на авто. Специальные пропуска для этого не нужны, однако обязательно иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.