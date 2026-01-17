Такси в Киеве будет работать во время комендантского часа: Bolt и Uklon подтвердили круглосуточную работу

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 января 2026, 10:18 Читати українською

Такси в Киеве будет работать во время комендантского часа: Bolt и Uklon подтвердили круглосуточную работу

Сегодня, 17 января, жители Киева снова смогут воспользоваться услугами популярных сервисов такси в ночное время. Компании Uklon и Bolt официально объявили о возобновлении работы во время комендантского часа после согласования с городскими властями.

Такси в Киеве будет работать во время комендантского часа: Bolt и Uklon подтвердили круглосуточную работу
Фото: pixabay

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Почему вернули ночные поездки?

Решение связано с введением режима чрезвычайной ситуации в энергетике и сильными морозами. Правительство и КГГА пошли на этот шаг, чтобы обеспечить мобильность граждан в критических условиях.

Куда можно уехать ночью?

Представители сервисов отмечают, что возможность ночных поездок — это, прежде всего, инструмент безопасности и взаимопомощи. Такси можно вызвать, чтобы:

  • Добраться до «Пунктов несокрушимости», пунктов обогрева или локаций, где есть стабильная связь и свет.
  • Вовремя доехать до железнодорожного вокзала или медицинских учреждений.
  • Доставить продукты, лекарства или теплые вещи близким, оказавшимся в сложной ситуации.

Компании призывают киевлян пользоваться такси ночью только в случаях реальной потребности и напоминают об обязательном соблюдении правил безопасности при сигналах воздушной тревоги.

Круглосуточный Киев

Согласно новым правилам Кабмина из-за энергетического кризиса не только такси, но и ряд гражданских объектов переходит на особый режим. Аптеки, заправки и торговые центры, имеющие статус «Пунктов несокрушимости», теперь могут работать 24/7. Это позволяет жителям города получить доступ к необходимым сервисам в любой момент, несмотря на действие комендантского часа.

Читайте также: В Украине изменяют правила комендантского часа из-за энергетики: что позволят

В МВД разъяснили правила передвижения во время энергетической ЧС: комендантский час ослабляют исключительно в зонах чрезвычайной ситуации в энергетике. Граждане могут свободно направляться в «Пункты несокрушимости» или обогрева пешком или на авто. Специальные пропуска для этого не нужны, однако обязательно иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+30
zzzachary
zzzachary
17 января 2026, 11:04
#
Тобто свій бізнес Київстар буде працювати і заробляти, а всі інші ***
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Alek Cristo и 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами