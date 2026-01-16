Дома с электроотоплением не будут отключать: Шмыгаль назвал условия

Правительство приняло решение приравнять жилые дома с электрической системой отопления к объектам критической инфраструктуры. Это означает, что при плановых ограничениях электроэнергии такие дома будут оставаться со светом и теплом. Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Раде сообщил вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль.

Подробности

По словам министра, Штаб по ликвидации последствий вражеских обстрелов уже оформил все необходимые протоколы:

Защита от отключений: В ближайшее время такие дома будут внесены в специальные перечни, после чего операторы систем распределения перестанут их отключать по плановым графикам.

Исключение: Неприкосновенность энергоснабжения действует только для плановых отключений. В случае возникновения аварийных ситуаций, когда автоматика срабатывает в защиту сети, обесточивание может затронуть и такие дома, несмотря на их статус.

«Сейчас эти дома вносятся в соответствующие перечни. Они не будут исключаться, кроме очевидных аварийных случаев, когда система отключает и объекты критической инфраструктуры также», — пояснил Шмыгаль.

Напомним

Из-за введения режима чрезвычайной ситуации в энергосистеме правительство приняло решение о смягчении правил передвижения в ночное время. Главная цель изменений — обеспечить гражданам доступ к теплу и свету во время сильных морозов.