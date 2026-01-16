Дома с электроотоплением не будут отключать: Шмыгаль назвал условия

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 января 2026, 13:16 Читати українською

Дома с электроотоплением не будут отключать: Шмыгаль назвал условия

Правительство приняло решение приравнять жилые дома с электрической системой отопления к объектам критической инфраструктуры. Это означает, что при плановых ограничениях электроэнергии такие дома будут оставаться со светом и теплом. Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Раде сообщил вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль.

Дома с электроотоплением не будут отключать: Шмыгаль назвал условия
Фото: Денис Шмыгаль

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

По словам министра, Штаб по ликвидации последствий вражеских обстрелов уже оформил все необходимые протоколы:

  • Защита от отключений: В ближайшее время такие дома будут внесены в специальные перечни, после чего операторы систем распределения перестанут их отключать по плановым графикам.
  • Исключение: Неприкосновенность энергоснабжения действует только для плановых отключений. В случае возникновения аварийных ситуаций, когда автоматика срабатывает в защиту сети, обесточивание может затронуть и такие дома, несмотря на их статус.

«Сейчас эти дома вносятся в соответствующие перечни. Они не будут исключаться, кроме очевидных аварийных случаев, когда система отключает и объекты критической инфраструктуры также», — пояснил Шмыгаль.

Напомним

Из-за введения режима чрезвычайной ситуации в энергосистеме правительство приняло решение о смягчении правил передвижения в ночное время. Главная цель изменений — обеспечить гражданам доступ к теплу и свету во время сильных морозов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
natere
natere
16 января 2026, 14:29
#
Що означає-електрична система опалення? Електричний газовий котел в квартирі-це електрична система опалення? А якщо у будинка своя газова котельна (електричні плити), яка не працює, коли немає електроенергії?
+
0
Перший Потужний
Перший Потужний
16 января 2026, 14:58
#
«Що означає-електрична система опалення?» — це коли в тебе батареї в квартирі працюють тільки коли є світло.

«Електричний газовий котел в квартирі-це електрична система опалення?» — ні.

«А якщо у будинка своя газова котельна (електричні плити), яка не працює, коли немає електроенергії?» — так мова була про опалення, а не про «електричні плити», якщо в такому будинку батареї в квартирі працюють тільки коли є електроенергія — то це воно, якщо батареї працюють не від загальної подачі електроенергії - то ні.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 188 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами