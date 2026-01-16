Правительство приняло решение приравнять жилые дома с электрической системой отопления к объектам критической инфраструктуры. Это означает, что при плановых ограничениях электроэнергии такие дома будут оставаться со светом и теплом. Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Раде сообщил вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль.
Дома с электроотоплением не будут отключать: Шмыгаль назвал условия
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Подробности
По словам министра, Штаб по ликвидации последствий вражеских обстрелов уже оформил все необходимые протоколы:
- Защита от отключений: В ближайшее время такие дома будут внесены в специальные перечни, после чего операторы систем распределения перестанут их отключать по плановым графикам.
- Исключение: Неприкосновенность энергоснабжения действует только для плановых отключений. В случае возникновения аварийных ситуаций, когда автоматика срабатывает в защиту сети, обесточивание может затронуть и такие дома, несмотря на их статус.
«Сейчас эти дома вносятся в соответствующие перечни. Они не будут исключаться, кроме очевидных аварийных случаев, когда система отключает и объекты критической инфраструктуры также», — пояснил Шмыгаль.
Напомним
Из-за введения режима чрезвычайной ситуации в энергосистеме правительство приняло решение о смягчении правил передвижения в ночное время. Главная цель изменений — обеспечить гражданам доступ к теплу и свету во время сильных морозов.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 188 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 2
«Електричний газовий котел в квартирі-це електрична система опалення?» — ні.
«А якщо у будинка своя газова котельна (електричні плити), яка не працює, коли немає електроенергії?» — так мова була про опалення, а не про «електричні плити», якщо в такому будинку батареї в квартирі працюють тільки коли є електроенергія — то це воно, якщо батареї працюють не від загальної подачі електроенергії - то ні.