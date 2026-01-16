Multi от Минфин
16 января 2026, 10:55

Брюссель готовит уникальную схему ускоренного вступления Украины в ЕС

Европейские чиновники обсуждают беспрецедентную реформу механизма расширения блока, которая может кардинально изменить путь Украины к евроинтеграции. Речь идет о введении «двухступенчатой» модели, которая позволит Киеву получить статус члена Союза значительно раньше, чем предусматривают стандартные процедуры, однако с существенными ограничениями политического влияния на первом этапе. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Европейские чиновники обсуждают беспрецедентную реформу механизма расширения блока, которая может кардинально изменить путь Украины к евроинтеграции.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Деньги вместо власти: суть предложения

В кулуарах Еврокомиссии готовят предложения, которые фактически ломают процедуру вступления, действовавшую с 1990-х годов. Новая концепция предлагает компромисс:

  • Украина получает: доступ к Единому рынку ЕС, аграрным субсидиям и фондам развития. Это означает вливание европейских средств в украинскую экономику и свободное движение товаров.
  • Украина уступает: правом голоса на саммитах лидеров ЕС и заседаниях министров. На первом этапе Киев не сможет влиять на ключевые политические решения блока или блокировать их.

Полноценные права члена союза будут предоставляться постепенно, по мере выполнения Киевом всех необходимых реформ уже после формального присоединения.

Мирное соглашение и дедлайн 2027 года

Активизация этих разговоров связана с поиском путей завершения войны. По данным журналистов, в проектах мирного плана, к разработке которого привлечены США, фигурирует 2027 год как ориентировочная дата вступления Украины в ЕС.

В Брюсселе понимают, что стандартный путь к полному соответствию всем критериям может занять до десяти лет. Поэтому быстрое, хотя и ограниченное членство, рассматривается как ключевой аргумент для президента Владимира Зеленского, чтобы пойти на сложные компромиссы в рамках потенциального мирного соглашения с РФ. Ранее Зеленский подчеркивал, что экономические гарантии и полноправное членство в ЕС являются центральным элементом безопасности страны.

Риски «второсортного» членства

Идея «облегченного вступления» вызвала неоднозначную реакцию среди дипломатов. Существует опасение, что это создаст прецедент «членства разных категорий», что может расколоть единство Евросоюза.

Кроме того, это вызывает напряженность в отношениях с другими кандидатами, в частности Черногорией и Албанией, которые ведут переговоры значительно дольше Украины. Дипломаты опасаются, что отход от принципа «меритократии» (когда вступление зависит исключительно от достижений страны) в пользу геополитической целесообразности может дестабилизировать процесс расширения.

Также остается фактор Венгрии, которая блокирует переговорные разделы. Впрочем, в ЕС надеются, что участие США в мирном соглашении может заставить Будапешт изменить свою позицию.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
bosyak
bosyak
16 января 2026, 11:38
#
Ой, а шо сталося, чого б це раптом?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Moonlighter и 19 незарегистрированных посетителей.
