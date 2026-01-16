Multi от Минфин
16 января 2026, 10:02

Великобритания выделяет Украине £20 млн на срочное восстановление энергетики

Сегодня, 16 января, Великобритания и Украина отмечают первую годовщину подписания исторического «Партнерства на 100 лет». На фоне сильных морозов и введенного режима чрезвычайной ситуации Лондон объявил о новом пакете экстренной помощи для украинской энергосистемы.

Великобритания выделяет £20 млн на срочный ремонт энергетики
Фото: pixabay

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Энергетическая безопасность

Правительство Британии выделяет дополнительные 20 миллионов фунтов стерлингов (более $26,8 млн) на восстановление энергетической инфраструктуры. Эти средства будут направлены на:

  • Срочный ремонт и восстановление поврежденных объектов поколения.
  • Защита энергосетей от новых атак.
  • Обеспечение отоплением больниц, школ и жилых домов в холодный период зимы.

Отмечается, что общий объем британской поддержки энергетического сектора Украины с начала полномасштабного вторжения теперь превышает £470 млн ($630 млн).

Напомним

Украина перешла в режим «чрезвычайной ситуации» в дипломатии, чтобы привлечь максимум помощи для энергосистемы на фоне холодной зимы и массовых обстрелов.

На этой неделе Украина уже получила значительную помощь:

  • Норвегия выделила пакет помощи на $200 млн, что пойдет на закупку газа и критического энергетического оборудования.
  • Италия начала поставки промышленных бойлеров высокой мощности (от 550 до 3000 кВт) на сумму 1,85 млн евро для наиболее пострадавших общин.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
16 января 2026, 10:17
#
Я і міндіч дуже задоволені!
+
0
Я. ..
Я. ..
16 января 2026, 11:04
#
Супер! Так значить максимум до 25.01.2026 потерпіти і потім всім зроблять світло без графіків чи знову чекати новини про корупцію в енергоатомі, в місцевих обленерго, в депутатів і міністрів котрі на корупційних схемах десь щось вкрали, а потім закріпити все новинами про те, що на 4 році війни ми недостатньо захистили електростанції?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
