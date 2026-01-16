Великобритания выделяет Украине £20 млн на срочное восстановление энергетики

Сегодня, 16 января, Великобритания и Украина отмечают первую годовщину подписания исторического «Партнерства на 100 лет». На фоне сильных морозов и введенного режима чрезвычайной ситуации Лондон объявил о новом пакете экстренной помощи для украинской энергосистемы.

Энергетическая безопасность

Правительство Британии выделяет дополнительные 20 миллионов фунтов стерлингов (более $26,8 млн) на восстановление энергетической инфраструктуры. Эти средства будут направлены на:

Срочный ремонт и восстановление поврежденных объектов поколения.

Защита энергосетей от новых атак.

Обеспечение отоплением больниц, школ и жилых домов в холодный период зимы.

Отмечается, что общий объем британской поддержки энергетического сектора Украины с начала полномасштабного вторжения теперь превышает £470 млн ($630 млн).

Напомним

Украина перешла в режим «чрезвычайной ситуации» в дипломатии, чтобы привлечь максимум помощи для энергосистемы на фоне холодной зимы и массовых обстрелов.

На этой неделе Украина уже получила значительную помощь: