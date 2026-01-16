Сегодня, 16 января, Великобритания и Украина отмечают первую годовщину подписания исторического «Партнерства на 100 лет». На фоне сильных морозов и введенного режима чрезвычайной ситуации Лондон объявил о новом пакете экстренной помощи для украинской энергосистемы.
Великобритания выделяет Украине £20 млн на срочное восстановление энергетики
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Энергетическая безопасность
Правительство Британии выделяет дополнительные 20 миллионов фунтов стерлингов (более $26,8 млн) на восстановление энергетической инфраструктуры. Эти средства будут направлены на:
- Срочный ремонт и восстановление поврежденных объектов поколения.
- Защита энергосетей от новых атак.
- Обеспечение отоплением больниц, школ и жилых домов в холодный период зимы.
Отмечается, что общий объем британской поддержки энергетического сектора Украины с начала полномасштабного вторжения теперь превышает £470 млн ($630 млн).
Напомним
Украина перешла в режим «чрезвычайной ситуации» в дипломатии, чтобы привлечь максимум помощи для энергосистемы на фоне холодной зимы и массовых обстрелов.
На этой неделе Украина уже получила значительную помощь:
- Норвегия выделила пакет помощи на $200 млн, что пойдет на закупку газа и критического энергетического оборудования.
- Италия начала поставки промышленных бойлеров высокой мощности (от 550 до 3000 кВт) на сумму 1,85 млн евро для наиболее пострадавших общин.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 2