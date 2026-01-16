Продажа за $500 млн: гендиректор CoinGecko отреагировал на слухи о будущем компании

Бобби Онг, генеральный директор и соучредитель одного из крупнейших независимых криптоданных агрегаторов CoinGecko, прокомментировал слухи о возможной продаже платформы за $500 млн. В своем сообщении он подчеркнул, что после 12 лет развития компании без привлечения внешних инвестиций, CoinGecko находится в своей сильнейшей форме.

Позиция силы и стратегические возможности

Бобби Онг не подтвердил, но и не опроверг факт ведения конкретных переговоров о продаже, однако отметил, что компания открыта для стратегических шагов.

Ключевые тезисы заявления:

Финансовая стабильность: CoinGecko является прибыльной компанией, демонстрирующей рост даже в сложных рыночных условиях.

Институциональный спрос: Благодаря выходу традиционных финансов (TradFi) на крипторинок, спрос на корпоративные решения платформы стремительно растет.

Оценка предложений Как любая зрелая компания, CoinGecko регулярно рассматривает стратегические возможности, которые могут ускорить развитие и увеличить ценность для миллионов пользователей.

Бобби Онг заверил сообщество, что независимо от будущих сделок приоритет компании — прозрачность.

«С 2014 года мы фокусируемся на предоставлении беспристрастных и качественных данных, которым доверяют инвесторы и институции. Это остается центральной частью нашей миссии», — подчеркнул соучредитель CoinGecko.

Независимый игрок

CoinGecko остается одним из немногих крупных игроков в сфере криптоданных, сохраняющих независимость. Для сравнения, главный конкурент CoinMarketCap был выкуплен криптобиржей Binance в 2020 году (сумма сделки оценивалась в $400 млн). Слухи об оценке CoinGecko в $500 млн свидетельствуют о высоком доверии к платформе, сохранившей нейтралитет в течение десятилетия.

На фоне улучшения регуляторной базы и массового принятия криптовалют CoinGecko планирует продолжать развитие экосистемы в долгосрочной перспективе, фокусируясь на потребностях корпоративных клиентов.

Напомним

«Минфин» писал, что CoinGecko, по данным CoinDesk, изучает возможность полной продажи компании и ориентируется на оценку бизнеса на уровне около $500 млн. Для сопровождения потенциального соглашения владельцы платформы привлекли инвестиционный банк Moelis.

По словам источников, осведомленных о ситуации, подготовка к возможной продаже началась в конце прошлого года и сейчас находится на раннем этапе. Два собеседника подтвердили, что целевая оценка компании составляет $500 млн, в то же время другой источник отмечает, что говорить о финальной цене пока рано.