15 января 2026, 19:33 Читати українською

Зарплаты в Украине растут, но «тень» остается: итоги рынка труда за 2025 год

По результатам налоговой отчетности 2025 года средняя заработная плата в Украине достигла отметки 20 787 грн. Это на 8,3% больше, чем годом ранее. Несмотря на положительную динамику, эти цифры все еще на 23% ниже официальных данных Госстата, что свидетельствует о значительном объеме выплат «в конвертах». Об этом сообщил глава Налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Зарплаты в Украине растут, но «тень» остается: итоги рынка труда за 2025 год
Фото: НБУ

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Структура выплат: кто и сколько получает

Согласно данным налоговой, среднемесячная структура получателей дохода в 2025 году выглядела так:

  • 6,1 млн человек получали выплаты выше минимальной зарплаты.
  • 323 тыс. человек работали ровно за «минималку» (8000 грн).
  • 964 тыс. человек официально получали меньше минимального уровня.

Положительные сдвиги

Анализ показывает постепенный прогресс в легализации доходов. В частности, количество работников с зарплатой ниже минимальной сократилось на 4% в год, а за последние два года этот показатель упал на 18%. Особенно заметно улучшение в конце 2025 года: в октябре-ноябре количество таких лиц уменьшилось на 15,1% по сравнению с началом года.

Одним из факторов детенизации стал новый закон об уровне минимальных зарплат в сфере розничной торговли подакцизными товарами.

«Теневые» риски

Однако есть и тревожные сигналы: количество лиц, получающих голую минималку, выросло на 36,8%. По мнению Гетманцева, это прямой признак того, что значительная часть бизнеса продолжает доплачивать работникам неофициально.

План на 2026 год

Глава комитета рекомендовал налоговым и правоохранительным органам в 2026 году усилить внимание на рынке труда. По его словам, там скрыты значительные резервы бюджета.

«Детинизация и легализация зарплат позволит государству обеспечивать надлежащий уровень пенсий и заработных плат учителям, врачам и социальным работникам», — подчеркнул Гетманцев.

Напомним

«Минфин» писал, что, по данным Госстата, средняя заработная плата штатных работников по Украине в ноябре 2025 года выросла на 0,9% против октября — до 27 167 грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
kadaad1988
kadaad1988
15 января 2026, 20:41
У депутатов, чинуш и прочей привладной мрази растут.
lider2000
lider2000
15 января 2026, 20:44
А также растут у инавлидов прокуроров пенсии и зп
