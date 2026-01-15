США продали первую венесуэльскую нефть на $500 миллионов

США завершили первые продажи венесуэльской нефти на сумму около $500 млн. Это часть сделки на $2 млрд, заключенной в начале месяца между Каракасом и Вашингтоном. Об этом сообщил Reuters американский чиновник.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Продажа нефти

Дополнительные продажи ожидаются в ближайшие дни и недели, добавил он.

По словам представителя администрации США, доходы от начальных продаж нефти в объеме около $500 млн хранятся на банковских счетах, находящихся под контролем американского правительства в соответствии с распоряжением, принятым в пятницу.

Читайте: США планируют установить бессрочный контроль над продажей венесуэльской нефти

Основной счет открыт в Катаре, источник, осведомленный о плане, отметил, что эта страна выбрана как нейтральное место, где средства могут перемещаться по согласованию с США без риска ареста.