15 января 2026, 14:01

Евросоюз снижает предельную цену на российскую нефть

Европейская комиссия официально утвердила новые параметры ограничения цен на российскую нефть. Согласно Исполнительному регламенту (EU) 2026/124, подписанному 14 января 2026 года, предельная цена снова снижается в соответствии с автоматической процедурой корректировки с $47,6 до $44,1 за баррель. Об этом идет речь на сайте Совета Е С.

Евросоюз снижает предельную цену на российскую нефть

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Новая цена и внедрение

Документ вносит изменения в санкционный Регламент № 833/2014 и устанавливает следующую динамику цен за баррель:

  • Текущая цена: $47,6 (действует до 31 января 2026).
  • Новая цена: $44,1.
  • Дата вступления: Новая предельная цена в $44,1 за баррель официально применяется с 1 февраля 2026 года.

Механизм переходного периода

Для обеспечения стабильности рынка и выполнения уже заключенных контрактов Еврокомиссия предусмотрела 90-дневный переходный период:

Для контрактов, заключенных до 1 февраля 2026 года по цене $47,6, разрешается завершить морскую транспортировку и финансовое обслуживание к 16 апреля 2026 года.

С 1 февраля все новые соглашения должны соответствовать ценовому лимиту в $44,1, иначе они не будут иметь доступ к европейским услугам по перевозке, страхованию и брокерскому сопровождению.

Как изменялись ограничения на российскую нефть

Механизм потолка цен был введен Коалицией за ограничение цен, в которую вошли страны G7, ЕС и Австралия, с целью подрыва финансовых возможностей агрессора:

  • Декабрь 2022 года: Впервые установлена предельная цена на нефть с рф на уровне $60 за баррель.
  • Февраль 2023 г.: Санкции расширили на нефтепродукты. Было введено два уровня ограничений: $100 за баррель для «премиальных» продуктов (например, дизельное топливо) и $45 — для менее дорогой продукции (смазки, мазут).
  • Сентябрь 2025 г.: После длительного периода стабильности лимит на сырую нефть впервые существенно пересмотрели в сторону снижения — до $47,6 за баррель.
  • Февраль 2026: Вступает в силу новое решение Еврокомиссии, согласно которому максимальная разрешенная цена опускается до $44,1 за баррель.

Почему это важно

Снижение цены на российскую нефть — это результат работы автоматического механизма, введенного в июле 2025 года. Он позволяет корректировать потолок в зависимости от среднерыночной стоимости российской нефти, обеспечивая ее продажу с существенным дисконтом.

Цель остается неизменной: ограничить доходы Кремля, которые направляются на финансирование войны против Украины, и предотвратить резкие скачки цен на глобальном энергетическом рынке для третьих стран.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
