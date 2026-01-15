Multi от Минфин
українська
15 января 2026, 14:48

Euro NCAP назвал самые безопасные новые автомобили 2025 года

Европейская организация Euro NCAP, проводящая независимые краш-тесты, объявила результаты ежегодной премии Best-in-Class. 2025 стал рекордным по количеству испытаний, а результаты подтвердили новый тренд: современные электромобили не просто догнали, а часто и превосходят традиционные авто по уровню защиты.

Euro NCAP назвал самые безопасные новые автомобили 2025 года
Фото: Mercedes-Benz CLA

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Абсолютный чемпион: Mercedes-Benz CLA

Самый высокий балл среди всех протестированных моделей получил новый Mercedes-Benz CLA. Он не только возглавил категорию малых семейных автомобилей, но и получил престижный титул Лучшего среди протестированных автомобилей 2025 года.

Эксперты отметили его почти идеальную защиту взрослых пассажиров и инновационный «активный капот», автоматически поднимающийся при столкновении, чтобы минимизировать травмы пешеходов.

Лидеры в своих классах

В этом году в рейтинге господствуют электрические модели, доказывающие, что экологичность и безопасность идут бок о бок.

  • Городской автомобиль: Электрический MINI Cooper E доказал, что маленький автомобиль может обеспечить «большую» безопасность. Несмотря на компактность, он показал чрезвычайную крепкость кузова во время структурных краш-тестов.
  • Большой семейный автомобиль: Обновленная Tesla Model 3 остается лидером отрасли, продемонстрировав лучший уровень защиты детей-пассажиров.
  • Компактный кроссовер: Еще одну победу для компании Илона Маска принесла Tesla Model Y, ставшая золотым стандартом в тестах электронных систем помощи водителю (Safety Assist).
  • Большой кроссовер: Новый Smart #5. Бренд, ранее ассоциировавшийся только с микрокарами, смог создать полноразмерный SUV с бескомпромиссным уровнем защиты, получив максимальные 5 звезд.
  • Представительское авто: В этом классе победил Polestar 3. Автомобиль опередил конкурентов благодаря уникальной структурной целостности и пакету систем безопасности следующего поколения.

Чтобы получить звание «Лучшего в классе», автомобиль должен получить не только максимальные 5 звезд, но и самую высокую сумму баллов по четырем направлениям: защиту взрослых, детей, уязвимых участников движения и эффективность электронных ассистентов.

Генеральный секретарь Euro NCAP Михаэль ван Ратинген отметил, что 2025 год стал годом большой конкуренции. На пяти признанных лидерах уже наступают новые игроки, такие как Leapmotor и Firefly, заставляющие всю индустрию еще быстрее внедрять инновации для сохранения жизней.

Преимущества оформления полиса ОСАГО на «Минфине»

🎁 Собираем, анализируем, и показываем самые выгодные предложения

⏱️ Помогаем экономить и деньги, и время

🛡️ Сотрудничаем только с проверенными страховыми компаниями

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии

