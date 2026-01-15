Цены на нефть резко упали на 3% после заявлений Трампа по Ирану

В четверг, 15 января, мировые цены на нефть продемонстрировали стремительное падение, потеряв более 3% своей стоимости. Это произошло после заявлений президента США Дональда Трампа, которые снизили опасения по поводу возможной военной эскалации на Ближнем Востоке и потенциальных перебоев в поставках топлива. Об этом сообщает Reuters.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Цены на нефть

По состоянию на утро четверга основные нефтяные эталоны торговались со следующими показателями:

Brent снизилась на $2,21 (3,32%), зафиксировавшись на отметке $64,31 за баррель.

WTI упала на $2,05 (3,31%), опустившись ниже психологического уровня до $59,97 за баррель.

Рынок полностью нивелировал рост среды, когда цены поднимались на фоне опасений прямого конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

Драйверы падения цен

Ключевым фактором снижения цен на нефть стали заявления Дональда Трампа о том, что волна насилия при подавлении протестов в Иране постепенно спадает, а признаков подготовки к массовым казням он не видит. Это усилило ожидания инвесторов, что США воздержатся от масштабной военной эскалации против Исламской Республики.

Дополнительные факторы давления:

Рост запасов в США: По данным Минэнерго США (EIA), запасы нефти на прошлой неделе выросли на 3,4 млн баррелей (до 422,4 млн), хотя аналитики прогнозировали их сокращение.

Венесуэльский фактор: Страна начала наращивать добычу и возобновлять экспорт нефти, несмотря на эмбарго, что увеличивает предложение на рынке.

Вывод персонала: США начали частично передислоковывать персонал с баз на Ближнем Востоке после угроз Тегерана нанести ответные удары в случае атаки Вашингтона.

Прогнозы аналитиков и спрос в Китае

Хироюки Кикукава, главный стратег Nissan Securities, прогнозирует, что нефть сорта WTI в ближайшее время будет торговаться в диапазоне $55-$65 за баррель. Несмотря на высокие геополитические риски, на рынок давит слабее ожидаемого баланс спроса и предложения.

В то же время, оптимизма добавляет статистика из Китая: импорт нефти в КНР в декабре вырос на 17% по сравнению с прошлым годом, достигнув исторического максимума. ОПЕК также прогнозирует, что в 2026—2027 годах мировой спрос на нефть будет продолжать расти темпами, позволяющими избежать значительного профицита.