15 января 2026, 8:30 Читати українською

Болгарские акции оказались лучшими в мире по темпам роста

Переход Болгарии на евро спровоцировал самое сильное фондовое ралли в мире с начала 2026 года, пишет Bloomberg.

Переход Болгарии на евро спровоцировал самое сильное фондовое ралли в мире с начала 2026 года, пишет Bloomberg.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахРост болгарского рынкаКлючевой индекс болгарского рынка SOFIX с 1 января — даты официального отказа от лева (прежней валюты) — вырос на 18% и сейчас находится вблизи максимальных значений почти за 20 лет.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Рост болгарского рынка

Ключевой индекс болгарского рынка SOFIX с 1 января — даты официального отказа от лева (прежней валюты) — вырос на 18% и сейчас находится вблизи максимальных значений почти за 20 лет.

Объем торгов акциями, входящими в индекс, в первую неделю года увеличился на 184%, свидетельствуют данные Болгарской биржи. Наибольший рост показали акции самой площадки, IT-компании Sirma Group Holding и фармацевтического производителя Sopharma.

Переход на евро

Присоединение к еврозоне улучшило отношение инвесторов к Болгарии — стране, пережившей с 2021 года череду политических кризисов и семь выборов, подчеркивает Bloomberg. Текущий рост рынка аналитики сравнивают с ралли после вступления Болгарии в Евросоюз в 2007 году, когда индекс SOFIX вырос на 44% после подъема на 48% годом ранее.

Читайте также: С 1 января Болгария перейдет на евро: как можно будет рассчитаться наличными

«Участники рынка ожидают, что переход на евро упростит доступ для иностранных инвесторов и усилит интеграцию с европейскими финансовыми рынками», — заявил исполнительный директор Болгарской фондовой биржи Маню Моравенов.

Переход на евро проходит без сбоев: уровень общественного принятия новой валюты растет, а резкого всплеска инфляции не наблюдается, отметил в изложении Bloomberg замглавы Центробанка Болгарии Петр Чобанов.

«Мы можем рассчитывать на позитивную динамику фондового рынка», — добавил он.

Инвестиционный трамплин

Уже через 14 дней вы узнаете, как эффективно управлять личными финансами, начать инвестировать и сформировать устойчивые финансовые привычки для непрерывного наращивания вашего капитала.

Источник: Минфин
Новости по теме
Все новости
