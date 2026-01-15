Болгарские акции оказались лучшими в мире по темпам роста

Переход Болгарии на евро спровоцировал самое сильное фондовое ралли в мире с начала 2026 года, пишет Bloomberg.

Рост болгарского рынка

Ключевой индекс болгарского рынка SOFIX с 1 января — даты официального отказа от лева (прежней валюты) — вырос на 18% и сейчас находится вблизи максимальных значений почти за 20 лет.

Объем торгов акциями, входящими в индекс, в первую неделю года увеличился на 184%, свидетельствуют данные Болгарской биржи. Наибольший рост показали акции самой площадки, IT-компании Sirma Group Holding и фармацевтического производителя Sopharma.

Переход на евро

Присоединение к еврозоне улучшило отношение инвесторов к Болгарии — стране, пережившей с 2021 года череду политических кризисов и семь выборов, подчеркивает Bloomberg. Текущий рост рынка аналитики сравнивают с ралли после вступления Болгарии в Евросоюз в 2007 году, когда индекс SOFIX вырос на 44% после подъема на 48% годом ранее.

«Участники рынка ожидают, что переход на евро упростит доступ для иностранных инвесторов и усилит интеграцию с европейскими финансовыми рынками», — заявил исполнительный директор Болгарской фондовой биржи Маню Моравенов.

Переход на евро проходит без сбоев: уровень общественного принятия новой валюты растет, а резкого всплеска инфляции не наблюдается, отметил в изложении Bloomberg замглавы Центробанка Болгарии Петр Чобанов.

«Мы можем рассчитывать на позитивную динамику фондового рынка», — добавил он.

