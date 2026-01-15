Госдепартамент США с 21 января временно приостановит обработку виз для граждан 75 стран, среди которых россия, Иран, Бразилия, Афганистан и Сомали. Об этом сообщил телеканал Fox News .
США временно приостановили выдачу виз гражданам 75 стран
В чем причина
Речь идет о приостановлении выдачи всех типов виз на неопределенный срок, пока Госдепартамент не завершит переоценку процедур их предоставления, говорится в сообщении.
Решение было принято для усиления контроля над заявителями, которых американские власти считают потенциальным финансовым бременем для государства.
Источник: Минфин
