США временно приостановили выдачу виз гражданам 75 стран

Госдепартамент США с 21 января временно приостановит обработку виз для граждан 75 стран, среди которых россия, Иран, Бразилия, Афганистан и Сомали. Об этом сообщил телеканал Fox News .

В чем причина

Речь идет о приостановлении выдачи всех типов виз на неопределенный срок, пока Госдепартамент не завершит переоценку процедур их предоставления, говорится в сообщении.

Решение было принято для усиления контроля над заявителями, которых американские власти считают потенциальным финансовым бременем для государства.

