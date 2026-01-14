Multi от Минфин
14 января 2026, 19:22

Игорный бизнес под микроскопом: Кабмин запускает систему онлайн-мониторинга казино и букмекеров

Правительство Украины сделало финальный шаг к полной прозрачности рынка азартных игр. 14 января Кабинет Министров принял постановление, дающее старт работе Государственной системы онлайн-мониторинга (ГСОМ). Это позволит государству контролировать деятельность игорных заведений в режиме 24/7, сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Игорный бизнес под микроскопом: Кабмин запускает систему онлайн-мониторинга казино и букмекеров
Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как будет работать контроль в реальном времени

Внедрение системы будет происходить поэтапно, чтобы обеспечить стабильную обработку миллионов операций:

  • Первый этап (запускается сейчас): Система будет фиксировать все ставки, выплаты выигрышей, пополнение балансов и возврат средств. Это позволит четко видеть оборот денег и автоматически рассчитывать объем налогов, которые должен уплатить бизнес в бюджет.
  • Второй этап (разработка в 2026 году): Функционал расширят на контроль игровых автоматов, учет игровых заменителей гривны (фишек/баллов) и проверку соблюдения принципов ответственной игры.

«Мы переходим к data-driven подходу, где решения принимаются на основе реальной картины рынка, а не интуитивно или вручную», — отметила заместитель Министра цифровой трансформации Наталья Деникеева.

Сроки для бизнеса

Легальные организаторы азартных игр имеют полгода, чтобы технически присоединиться к ГСОМ. Ожидается, что уже с лета 2026 года у государства будет полноценный инструмент для борьбы с теневым сегментом и неэффективным регулированием.

По словам главы PlayCity Геннадия Новикова, ДСОМ является сверхсложным ИТ-продуктом, защищенным от кибератак, способным обрабатывать огромные массивы данных одновременно. Подобные системы успешно функционируют в Германии и Румынии.

Напомним

«Минфин» писал, что в июне 2025 года государственное агентство «ПлейСити» начало свою деятельность в Украине, взяв на себя контроль над сферой игорного бизнеса.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
