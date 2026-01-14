«Компенсации» за отсутствие света: Ощадбанк предупреждает о новой схеме мошенников

Злоумышленники продолжают спекулировать на чувствительных для украинцев темах, запустив новую волну фишинговых атак. На этот раз мошенники рассылают сообщения от имени государственного « Ощадбанка » и энергетических компаний, обещая гражданам вымышленные «денежные компенсации за перебои с электроснабжением». Об этом сообщает председатель правления банка Сергей Наумов, 14 января.

Механизм обмана

По словам главы финучреждения, преступники используют методы социальной инженерии. Они отправляют SMS-сообщения или письма в мессенджеры, где предлагают оформить финансовую помощь в связи с отключениями света. Главная цель таких рассылок — заставить человека перейти по вредоносной ссылке.

Как не потерять деньги

Сергей Наумов подчеркнул строгие правила безопасности и коммуникации, которых придерживается государственный банк. Клиентам следует помнить три ключевых факта, отличающих настоящий банк от мошенников:

Никаких ссылок. «Ощадбанк» никогда не отправляет сообщения со ссылками на сторонние сайты для оформления выплат или услуг.

Табу на мессенджеры. Банк не проводит верификацию клиентов или оформление помощи через Viber, Telegram, WhatsApp или другие мессенджеры.

Конфиденциальность данных. Сотрудники банка никогда не просят вводить полные реквизиты карт (номер, срок действия, CVV-код) или пароли к онлайн-банкингу по ссылкам в интернете.

«Пожалуйста, не переходите по подозрительным ссылкам, не передавайте персональные и финансовые данные, проверяйте информацию только через официальные каналы банка», — призвал Наумов.