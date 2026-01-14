Злоумышленники продолжают спекулировать на чувствительных для украинцев темах, запустив новую волну фишинговых атак. На этот раз мошенники рассылают сообщения от имени государственного «Ощадбанка» и энергетических компаний, обещая гражданам вымышленные «денежные компенсации за перебои с электроснабжением». Об этом сообщает председатель правления банка Сергей Наумов, 14 января.
«Компенсации» за отсутствие света: Ощадбанк предупреждает о новой схеме мошенников
Механизм обмана
По словам главы финучреждения, преступники используют методы социальной инженерии. Они отправляют SMS-сообщения или письма в мессенджеры, где предлагают оформить финансовую помощь в связи с отключениями света. Главная цель таких рассылок — заставить человека перейти по вредоносной ссылке.
Как не потерять деньги
Сергей Наумов подчеркнул строгие правила безопасности и коммуникации, которых придерживается государственный банк. Клиентам следует помнить три ключевых факта, отличающих настоящий банк от мошенников:
- Никаких ссылок. «Ощадбанк» никогда не отправляет сообщения со ссылками на сторонние сайты для оформления выплат или услуг.
- Табу на мессенджеры. Банк не проводит верификацию клиентов или оформление помощи через Viber, Telegram, WhatsApp или другие мессенджеры.
- Конфиденциальность данных. Сотрудники банка никогда не просят вводить полные реквизиты карт (номер, срок действия, CVV-код) или пароли к онлайн-банкингу по ссылкам в интернете.
«Пожалуйста, не переходите по подозрительным ссылкам, не передавайте персональные и финансовые данные, проверяйте информацию только через официальные каналы банка», — призвал Наумов.
