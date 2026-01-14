Стало известно, куда пойдут 90 млрд евро от ЕС

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 января 2026, 14:46 Читати українською

Стало известно, куда пойдут 90 млрд евро от ЕС

По словам заместителя председателя Налогового комитета Ярослава Железняка, появились детали по распределению денег от ЕС. Речь о 90 млрд евро на этот и следующий год.

По словам заместителя председателя Налогового комитета Ярослава Железняка, появились детали по распределению денег от ЕС.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как планируют распределить средства

  • 60 млрд евро не пойдет на военные расходы
  • 30 млрд евро в поддержку бюджета

Как отмечает Железняк, Ukraine Facility будет основным из механизмов финансирования, но не исключительным (туда вносят изменения).

«Рассчитывают выдавать нам деньги со второго квартала 2026 года. Здесь скажу, что 30 млрд евро не покрывает все наши потребности в бюджете на следующие годы. Поэтому нужно экономить и искать дополнительные источники», — подытожил он.

Предыстория

Как писал «Минфин», после изнурительных 15-часовых переговоров, завершившихся в ночь на 19 декабря 2025 года, лидеры Европейского Союза достигли консенсуса по финансированию Украины. Киев получит кредит на 90 миллиардов евро, который будет гарантирован бюджетом ЕС, а не замороженными российскими активами, как планировалось ранее.

Это решение является компромиссным и временным, чтобы обеспечить финансирование Украины в 2026 году. Первый транш ожидается во втором квартале.

Механизм погашения: Уникальность этого кредита состоит в условии его возврата. Украина должна будет погасить ссуду только после того, как россия выплатит репарации.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+44
red162
red162
14 января 2026, 15:15
#
Одразу пишіть скільки вкрадете, щоб зрозуміло людям було.
+
+34
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
14 января 2026, 15:16
#
Шефіру, міндічу і цукєрману!

і трошечки двушечками в маскву!
+
+15
lider2000
lider2000
14 января 2026, 16:19
#
Продолжат мучение пациента еще на пару лет. А потом в Израиль свалят.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает parseval и 20 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами