Стало известно, куда пойдут 90 млрд евро от ЕС

По словам заместителя председателя Налогового комитета Ярослава Железняка, появились детали по распределению денег от ЕС. Речь о 90 млрд евро на этот и следующий год.

Как планируют распределить средства

60 млрд евро не пойдет на военные расходы

30 млрд евро в поддержку бюджета

Как отмечает Железняк, Ukraine Facility будет основным из механизмов финансирования, но не исключительным (туда вносят изменения).

«Рассчитывают выдавать нам деньги со второго квартала 2026 года. Здесь скажу, что 30 млрд евро не покрывает все наши потребности в бюджете на следующие годы. Поэтому нужно экономить и искать дополнительные источники», — подытожил он.

Предыстория

Как писал «Минфин», после изнурительных 15-часовых переговоров, завершившихся в ночь на 19 декабря 2025 года, лидеры Европейского Союза достигли консенсуса по финансированию Украины. Киев получит кредит на 90 миллиардов евро, который будет гарантирован бюджетом ЕС, а не замороженными российскими активами, как планировалось ранее.

Это решение является компромиссным и временным, чтобы обеспечить финансирование Украины в 2026 году. Первый транш ожидается во втором квартале.

Механизм погашения: Уникальность этого кредита состоит в условии его возврата. Украина должна будет погасить ссуду только после того, как россия выплатит репарации.