9 мая 2026, 12:10 Читати українською

Мировые цены на продовольствие бьют рекорды: что это значит для Украины

Мировые цены на продовольствие поднялись до самого высокого уровня за более чем три года. Причиной стали перебои в цепочках поставок, вызванные войной с Ираном, что усиливает риск роста расходов для потребителей. Об этом пишет Bloomberg.

Как изменились цены

Индекс цен на продовольственные товары Организации Объединенных Наций в апреле вырос на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Больше всего подорожали растительные масла, мясо и зерновые, говорится в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. По сравнению с прошлым годом индекс вырос на 2,5%.

Влияние войны с Ираном

Война с Ираном, которая длится уже десятую неделю, фактически заблокировала критически важный Ормузский пролив. Это ограничило поставки ключевых ресурсов для аграрного сектора, в частности дизельного топлива и удобрений, и подтолкнуло цены вверх. В перспективе это может сократить производство сельскохозяйственной продукции, а впоследствии отразиться и на конечных ценах на продукты.

«Агропродовольственная отрасль пока остается устойчивой, поскольку продает то, что уже было произведено», — заявил главный экономист ФАО Максимо Тореро. — «Но ситуация может очень быстро измениться, когда рост цен на сырье и энергоносители будет передан дальше по цепочке — и тогда это почувствуют потребители».

Высокие цены на нефть также усилили спрос на биотопливо. Из-за этого индекс цен ООН на растительные масла в апреле вырос на 5,9% по сравнению с мартом и достиг самого высокого уровня с июля 2022 года.

Индекс ФАО отслеживает стоимость сырьевых товаров, а не розничные цены, поэтому подорожание на уровне производителей дойдет до потребителей с определенной задержкой.

В то же время апрельский рост по сравнению с мартом уже является первым сигналом того, что продовольственная инфляция может ускориться — даже несмотря на то, что Иран рассматривает предложенное США соглашение о завершении войны, начавшейся в конце февраля.

«Если конфликт продлится до 90-го дня, риск продовольственного кризиса в конце 2026 года и в 2027 году существенно возрастет», — отметил Тореро.

Рост индекса, который охватывает цены на зерновые, сахар, мясо, молочную продукцию и растительные масла, продолжается уже третий месяц подряд.

Индекс цен на мясо вырос на 1,2% и достиг рекордного уровня. Индекс цен на зерновые поднялся на 0,8% на фоне погодных рисков и ожиданий сокращения посевов пшеницы в 2026 году, поскольку фермеры могут отдать предпочтение культурам, требующим меньшего количества удобрений.

Что это означает для Украины

Для Украины, как одного из основных экспортеров продовольствия в мире, это в целом положительная новость. Позволит увеличить экспортные поступления. Но, в то же время, украинским потребителям нужно готовиться к росту цен на продовольственные товары внутри страны.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 2

zephyr
zephyr
9 мая 2026, 13:40
Цена удобрений- выросла из цен на газ. Как-бы, фермеры не будут больше зарабатывать.
getup
getup
9 мая 2026, 14:20
Значит, что египетский картофель подорожает, но всё равно — будет дешевле, чем украинский.
