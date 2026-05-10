10 мая 2026, 13:11 Читати українською

Эксперты назвали, кто имеет самые большие запасы нефти в мире

Глобальные стратегические запасы нефти являются одним из наиболее четких показателей того, как страны готовятся к энергетическим потрясениям и геополитической неопределенности. Эти стратегические резервы помогают правительствам стабилизировать внутренние поставки топлива во время войн, санкций, стихийных бедствий или рыночных сбоев, пишет Visualcapitalist.

Глобальные стратегические запасы нефти являются одним из наиболее четких показателей того, как страны готовятся к энергетическим потрясениям и геополитической неопределенности.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), мир сталкивается с одним из крупнейших перебоев с поставкой энергии в современной истории после закрытия Ормузского пролива, что создало чрезвычайную нагрузку на рынки горючего и цены на бензин во всем мире.

Запасы нефти Китая доминируют в рейтингах

Запасы нефти Китая являются показателем рейтинга.

По оценкам, 1,4 миллиарда баррелей это больше, чем совокупные стратегические запасы США, Японии, стран ОЭСР, Европы, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Ирана, ОАЭ и Индии.

Сегодня совокупные запасы вышеперечисленных стран составляют около 70% от общего объема хранящейся в мире нефти.

Масштабы резервов Китая отражают его высокую зависимость от заграничных маршрутов поставки, включая стратегически чувствительные морские коридоры, такие как Ормузский пролив. Чем больше запасы, тем больше гибкость у стран для преодоления периодов рыночной волатильности.

США имеют вторые по величине запасы сырой нефти

Соединенные Штаты занимают второе место с 413 миллионами баррелей в своем Стратегическом нефтяном резерве (SPR) — сети подземных соляных пещер, созданных после нефтяного эмбарго в 1973 году.

Япония занимает третье место с 263 миллионами баррелей, несмотря на ограниченные внутренние энергетические ресурсы. Поскольку страна импортирует почти всю свою сырую нефть, поддержка больших резервов в случае чрезвычайных ситуаций уже давно является национальным приоритетом.

Совокупность европейских стран ОЭСР имеет четвертые по величине запасы сырой нефти, составляющие 179 миллионов баррелей.

Несколько стран Ближнего Востока и других азиатских стран имеют значительные стратегические резервы, что подчеркивает растущую важность энергетической безопасности как для стран-импортеров, так и для стран-экспортеров.

Поскольку мировой спрос на нефть и геополитическое напряжение сохраняются, многие страны продолжают расширять мощности для хранения, чтобы лучше защититься от будущих перебоев в поставках.

История нефтяных шоков

Нефтяной кризис 1973—1974 годов, вызванный глобальным эмбарго на нефть со стороны основных производителей, привел к росту мировых цен на нефть на 300%. Кризис обнаружил, насколько уязвимы были многие промышленно развитые страны до перебоев с импортом нефти.

В ответ на это была создана МЭА, одной из главных целей которой является создание стратегических запасов нефти в странах-членах для уменьшения влияния будущих перебоев в поставках.

С 1974 года было осуществлено шесть стратегических выбросов нефти:

  • 1991: в подготовке к войне в Персидском заливе.
  • 2005: после того, как ураганы Катрина и Рита повредили нефтяную инфраструктуру в Мексиканском заливе.
  • 2011: в ответ на длительные перебои со снабжением нефти, вызванные гражданской войной в Ливии.
  • 2022 год: после вторжения России в Украину.
  • 2022: второй релиз позже того же года, поскольку энергетический кризис усугубился.
  • 2026 (наибольшее время): после закрытия Ормузского пролива.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
