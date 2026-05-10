Глобальные стратегические запасы нефти являются одним из наиболее четких показателей того, как страны готовятся к энергетическим потрясениям и геополитической неопределенности. Эти стратегические резервы помогают правительствам стабилизировать внутренние поставки топлива во время войн, санкций, стихийных бедствий или рыночных сбоев, пишет Visualcapitalist.
Эксперты назвали, кто имеет самые большие запасы нефти в мире
По данным Международного энергетического агентства (МЭА), мир сталкивается с одним из крупнейших перебоев с поставкой энергии в современной истории после закрытия Ормузского пролива, что создало чрезвычайную нагрузку на рынки горючего и цены на бензин во всем мире.
Запасы нефти Китая доминируют в рейтингах
По оценкам, 1,4 миллиарда баррелей это больше, чем совокупные стратегические запасы США, Японии, стран ОЭСР, Европы, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Ирана, ОАЭ и Индии.
Сегодня совокупные запасы вышеперечисленных стран составляют около 70% от общего объема хранящейся в мире нефти.
Масштабы резервов Китая отражают его высокую зависимость от заграничных маршрутов поставки, включая стратегически чувствительные морские коридоры, такие как Ормузский пролив. Чем больше запасы, тем больше гибкость у стран для преодоления периодов рыночной волатильности.
США имеют вторые по величине запасы сырой нефти
Соединенные Штаты занимают второе место с 413 миллионами баррелей в своем Стратегическом нефтяном резерве (SPR) — сети подземных соляных пещер, созданных после нефтяного эмбарго в 1973 году.
Япония занимает третье место с 263 миллионами баррелей, несмотря на ограниченные внутренние энергетические ресурсы. Поскольку страна импортирует почти всю свою сырую нефть, поддержка больших резервов в случае чрезвычайных ситуаций уже давно является национальным приоритетом.
Совокупность европейских стран ОЭСР имеет четвертые по величине запасы сырой нефти, составляющие 179 миллионов баррелей.
Несколько стран Ближнего Востока и других азиатских стран имеют значительные стратегические резервы, что подчеркивает растущую важность энергетической безопасности как для стран-импортеров, так и для стран-экспортеров.
Поскольку мировой спрос на нефть и геополитическое напряжение сохраняются, многие страны продолжают расширять мощности для хранения, чтобы лучше защититься от будущих перебоев в поставках.
История нефтяных шоков
Нефтяной кризис 1973—1974 годов, вызванный глобальным эмбарго на нефть со стороны основных производителей, привел к росту мировых цен на нефть на 300%. Кризис обнаружил, насколько уязвимы были многие промышленно развитые страны до перебоев с импортом нефти.
В ответ на это была создана МЭА, одной из главных целей которой является создание стратегических запасов нефти в странах-членах для уменьшения влияния будущих перебоев в поставках.
С 1974 года было осуществлено шесть стратегических выбросов нефти:
- 1991: в подготовке к войне в Персидском заливе.
- 2005: после того, как ураганы Катрина и Рита повредили нефтяную инфраструктуру в Мексиканском заливе.
- 2011: в ответ на длительные перебои со снабжением нефти, вызванные гражданской войной в Ливии.
- 2022 год: после вторжения России в Украину.
- 2022: второй релиз позже того же года, поскольку энергетический кризис усугубился.
- 2026 (наибольшее время): после закрытия Ормузского пролива.
