10 мая 2026, 13:40

Онлайн-шоппинг как антистресс: более 55% украинцев покупают онлайн несколько раз в месяц

Украинцы ищут быстрые и доступные способы поддержать эмоциональный баланс на фоне изнеможения от полномасштабного российского вторжения. Одним из таких вариантов становится онлайн-шопинг. Возможность совершать покупки где угодно и когда угодно помогает восстановить ощущение нормальности и получить положительные эмоции. Об этом свидетельствует новая волна ежегодного исследования Gradus.

Онлайн-шопинг как быстрый источник эмоций

69% респондентов в 2026 году сообщают о низком уровне энергии. Это формирует новые модели поведения, где люди ищут быстрые способы эмоционального восстановления.

Один из таких способов — «малые радости» через потребление. Исследование показывает: доля украинцев, которые испытывают большую потребность в личных удовольствиях во время войны, ежегодно растет.

В то же время постепенно ослабевает и чувство вины за импульсивные или «необязательные» покупки. Фактически формируется новая модель поведения, где шопинг выступает не только возможностью удовлетворить свои потребности, но и используется как источник эндорфинов и способ эмоциональной саморегуляции.

Этот тренд усиливает и развитие онлайн-шопинга: уже 56% украинцев покупают онлайн несколько раз в месяц или чаще, в частности 19% — еженедельно, и эта доля стабильно растет на 4−5% ежегодно. Лишь 3% респондентов вообще не пользуются онлайн-каналами.

Что ценят пользователи на онлайн-платформах

Ключевыми драйверами остаются рациональные факторы: выгодные цены, широкий выбор и удобный пользовательский опыт. Но за ними все четче просматривается эмоциональная мотивация: в ситуации хронического стресса именно простота, доступность и мгновенное удовлетворение делают онлайн-шопинг особенно привлекательным для потребителя.

Методика исследования

Исследование проведено исследовательской компанией Gradus методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus.

Выборка отражает структуру населения городов с численностью жителей более 50 тысяч в возрасте 18−60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону, за исключением временно оккупированных территорий и территорий ведения активных боевых действий. Период проведения опроса: 23−24 марта 2026 года. Размер выборки: 1000 респондентов.

Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
