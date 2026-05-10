IKEA закрывает магазин в Швеции — впервые за четыре десятилетия

Шведская IKEA закрывает свой магазин в Бурленге и заменит его более компактным форматом в торговом центре. Компания объясняет решение изменением поведения покупателей и ростом онлайн-продаж, сообщает шведское издание Dagens Industri .

Новый формат

Новый формат магазина должен заработать в первой половине года. В компании отмечают, что он будет соответствовать концепции «ритейла будущего» и адаптирован к современным привычкам покупателей.

Магазин в Бурленге был открыт только в 2013 году после длительных переговоров с местными властями. В настоящее время там работает около 230 сотрудников.

В IKEA признают, что меньшие магазины обычно нуждаются в меньшем количестве персонала, однако отмечают, что окончательных решений по штату пока нет.

В компании объясняют изменения стремительным ростом онлайн-продаж. По данным IKEA Sweden, более 20% продаж уже приходятся на цифровые каналы, а значительная часть клиентов начинает покупки онлайн еще до посещения магазина.

Решение IKEA вызвало недовольстве у власти Бурленге.

Напомним

Закрытие магазина IKEA — редкий случай для Швеции, в последний раз компания закрывала магазин на своей родине более четырех десятилетий назад.