9 мая 2026, 14:12 Читати українською

Налог на дождь: за что уже платят жители Европы

В последние годы всё чаще можно услышать о так называемом «налоге на дождь». Для многих украинцев это звучит странно, однако такой сбор действительно существует в ряде стран. Об этом пишет Главред со ссылкой на zielonyogrodek.

Что означает налог на дождь

На самом деле речь идет не о плате за сам дождь.

Так называют специальный сбор за отвод дождевой воды в городскую канализацию. Когда осадки попадают на асфальт, крыши и другие твердые поверхности, вода не впитывается в землю, а попадает в ливневую систему. Ее обслуживание требует больших затрат, поэтому власти некоторых стран ввели отдельный платеж.

Чаще всего размер такого налога зависит от:

  • площади крыши;
  • количества бетона или асфальта на участке;
  • объема стоков дождевой воды.

Где платят налог на дождь

Такой сбор уже действует в ряде стран Европы и США.

Наиболее известен налог на дождь в Германии, где владельцы недвижимости оплачивают отвод дождевых стоков. Размер платежа зависит от площади поверхностей, которые не пропускают воду.

Размер налога

Размер выплаты варьируется от 69 центов до 1,89 евро/1 кв. м. За год немцам приходится платить 149−199 евро.

Подобные системы существуют в Нидерландах, Дании, США и некоторых городах Франции и Бельгии.

Во многих странах деньги направляют на обслуживание ливневой канализации, защиту городов от подтоплений или модернизацию водоотведения.

Почему вводят налог на дождевую воду

Главная причина — изменение климата и увеличение нагрузки на городскую инфраструктуру.

Во время сильных ливней канализация часто не справляется с потоками воды, что приводит к затоплению улиц и повреждению дорог.

Кроме того, налог стимулирует владельцев домов:

  • делать дренаж;
  • устанавливать системы сбора дождевой воды;
  • использовать больше зеленых зон вместо сплошного бетона.
Роман Мирончук
Комментарии - 2

Sg Ms
9 мая 2026, 14:47
Держава відбирає у німців 50% доходу, і після цього навіть за відвід води ще окремо доплачувати.
TAN72
9 мая 2026, 15:00
На воздух ещё надо
