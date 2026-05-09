Украина получила 6,6 млрд евро от Euroclear: средства поступили из доходов от активов РФ

Европейский депозитарий Euroclear уже перечислил Украине около 6,6 млрд евро доходов, полученных от инвестирования замороженных российских активов, еще 1,4 млрд евро ожидаются к выплате в июле 2026 года, говорится в отчете финансового учреждения за первый квартал 2026 года, пишет Forbes.ua.

Европейский депозитарий Euroclear уже перечислил Украине около 6,6 млрд евро доходов, полученных от инвестирования замороженных российских активов, еще 1,4 млрд евро ожидаются к выплате в июле 2026 года, говорится в отчете финансового учреждения за первый квартал 2026 года, пишет Forbes.ua.

Баланс заблокированных выплат

В результате санкций заблокированные выплаты и погашения продолжают накапливаться на балансе Euroclear Bank. По состоянию на конец марта 2026 года его объем составлял 237 млрд евро, из них 200 млрд евро — российские активы под санкциями.

Денежные остатки реинвестируются в соответствии с политикой управления рисками и требованиями ЕС для снижения рисков и капитальных требований.

Процентный доход

Euroclear в первом квартале 2026 года получил 1,1 млрд евро процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов, что на 23% меньше, чем годом ранее. Снижение объясняется падением процентных ставок.

Для сравнения: в 2025 году такие доходы составляли 5 млрд евро, в 2024-м — 6,9 млрд евро, в 2023-м — 4,4 млрд евро, в 2022-м — 821 млн евро.

Сколько направлено для Украины

В первом квартале 2026 года 744 млн евро доходов от замороженных российских активов направлено в Европейский фонд для Украины.

Роман Мирончук
