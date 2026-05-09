Украина получила 6,6 млрд евро от Euroclear: средства поступили из доходов от активов РФ

Европейский депозитарий Euroclear уже перечислил Украине около 6,6 млрд евро доходов, полученных от инвестирования замороженных российских активов, еще 1,4 млрд евро ожидаются к выплате в июле 2026 года, говорится в отчете финансового учреждения за первый квартал 2026 года, пишет Forbes.ua.

Баланс заблокированных выплат

В результате санкций заблокированные выплаты и погашения продолжают накапливаться на балансе Euroclear Bank. По состоянию на конец марта 2026 года его объем составлял 237 млрд евро, из них 200 млрд евро — российские активы под санкциями.

Денежные остатки реинвестируются в соответствии с политикой управления рисками и требованиями ЕС для снижения рисков и капитальных требований.

Процентный доход

Euroclear в первом квартале 2026 года получил 1,1 млрд евро процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов, что на 23% меньше, чем годом ранее. Снижение объясняется падением процентных ставок.

Для сравнения: в 2025 году такие доходы составляли 5 млрд евро, в 2024-м — 6,9 млрд евро, в 2023-м — 4,4 млрд евро, в 2022-м — 821 млн евро.

Сколько направлено для Украины

В первом квартале 2026 года 744 млн евро доходов от замороженных российских активов направлено в Европейский фонд для Украины.